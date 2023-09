Úgy érzi, nem sikerült eléggé feltárnia a lelkét, ezért élve boncolja fel magát a zenész

A fura művésznév a kanadai–amerikai alternatív művészt, Jordan Benjamint takarja. Grandson a rock ’n’ roll, a hip-hop és az elektronikus zene elemeit ötvözi, hogy ezeken keresztül meséljen függőségeivel és mentális betegségével vívott küzdelmeiről, ezzel is utat mutatva az önmagukat kereső fiatalabb generációnak. A zenész nem fél összemosni a legkülönbözőbb stílusokat, hogy véletlenül se legyen műfajilag beskatulyázható. Grandson az elmúlt éveket turnézással töltötte és közben olyan ikonikus figurákkal barátkozott össze, mint Tom Morello, a Deftones tagjai, Steve Aoki, vagy épp Bernie Sanders.

Grandson (Forrás: Facebook/Grandson)

Debütáló albuma, a Death Of An Optimist – amelyben személyes traumáin kívül határozott politikai szemléletét is megfogalmazza – hamar akkorát robbant, hogy élvonalbeli előadóknak is felkeltette a figyelmét.

Turnézott már az Imagine Dragonsszal, Avril Lavigne-nel, de volt már a Bring Me The Horizon és a Deftones előzenekara is. Két dala is szerepel a 2021-es The Suicide Squad című filmben, az egyiket Vic Mensával a Pierce The Veilból és az ausztrál rapperrel, Masked Wolffal, a másikat pedig a Grammyre jelölt Jessie Reyezzel vették fel.

Jelent meg közös dala Travis Barkerrel és Keshával, de szerepelt már a Jimmy Fallon vezette Tonight Show-ban is, ahol Tom Morellóval együtt állhatott színpadra.

A siker azonban nem szállt fejébe, két lábbal áll a földön és próbálja dalaival és online jelenlétével is egy jobb hellyé tenni a világot. Mindig is rettenthetetlen művész volt, aki nem félt célba venni a hatalmat, harcolni a hatalommal, és pontosan tudatni a hallgatóival, hogy mit érez. Ám az utóbbi időben a különböző műfajokkal kísérletező rockzenész, aki már régóta ad ki lélekbemutató dalokat, úgy döntött, hogy úgy mutatja meg magát, mint még soha.

Az egész karrieremet és a dalszerzéshez való egész viszonyomat az a valódi igény vezérelte, hogy nyomot hagyjak, és érezzem, hogy megértenek. És mégis úgy éreztem, hogy rossz szolgálatot tettem magamnak és a rajongóimnak, akik most már fél évtizede velem tartanak ezen az úton. Úgy éreztem, mintha egész idő alatt nem is folytattunk volna őszinte beszélgetést. Nem éreztem úgy, hogy teljes énemet megmutattam volna

– mondta el egy interjúban.



Ennek érdekében megírta az eddigi legszemélyesebb és legsebezhetőbb albumát. Míg a korábbi munkái a nagyobb képpel foglalkoztak – gyakran politikai és társadalmi tematikájú témákkal –, addig az I Love You, I’m Trying végleg befelé fordította a lencsét. Miként fogalmaz:

Ezt az albumot úgy írtam, hogy megpróbáltam feladni valamennyit abból a vágyból, hogy irányítsam a narratívát. Mindezt kidobtam, és megpróbáltam valami olyat készíteni, ami igazán személyes és egy olyan helyen gyökerezik, ami inspirált engem.

Az I Love You, I’m Trying című album dalai sok tekintetben különböznek mindattól, amit az örökké bátor művész eddig kiadott: összességében egy törékeny, sokszor érzelmileg labilis, mégis vadul kreatív erő pszichéjébe való mély merülés. A lemez és egyben Grandson hazai debütálására pedig nem kell sokat várni: szeptember 29-én, azaz jövő pénteken az Akvárium klubban élőben is meghallgathatjuk a friss dalait.

Borítókép: Grandson (Forrás: Facebook/Grandson)