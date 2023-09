A látványos, brutális humorú, akciókkal teli filmben Jurij Orlov fiát Bill Skarsgard alakítja, akit legtöbben valószínűleg az Az című horrorfilmből és folytatásából, illetve a John Wick-sorozat 4. részéből ismernek. A Fegyvernepper első részének főhősét egy korábbi orosz KGB őrnagy-fegyverkereskedőről, Viktor Butról mintázták, aki a „Halál kufára” néven szerepelt-szerepel a médiában, s legutóbb akkor került ismét reflektorfénybe 2022 decemberében, amikor az amerikai kosárlabdással, Brittney Grinerrel „cserélte ki” egy alku keretében az Egyesült Államok és Oroszország.

A Fegyvernepper első részének jelenete Nicolas Cage-dzsel. Fotó: Photo12/AFP

A mozgalmasnak ígérkező második Fegyvernepper-film érdekessége, hogy a Nicolas Cage alakította Jurij a történet elején nem tud róla, hogy van egy fia, ám kettejük folyamatos, egymást túllicitálni kívánó játszmája viszi majd előre a filmet. Természetesen nő is van a dologban, méghozzá ugyanaz a nő… Az első részt rendező és a forgatókönyvet készítő Andrew Niccol ez alkalommal is folytatja megkezdett munkáját, a producerek pedig Philippe Rousselet és Fabrice Gianfermi lesznek. Várhatóan Nicolas Cage is hozza majd az öltönyös-elegáns, valójában igencsak gátlástalan maffiózó-fegyverkereskedő figuráját. Az 56 éves színész korábban is járt már Magyarországon, annak idején a The Unbearable Weight of Massive Talent, azaz A gigantikus tehetség elviselhetetlen súlya forgatásakor, melyben saját magát játszotta. Ami külön érdekesség, hogy Cage-nek magyar fénydublőre is van, Korcsmáros András színész személyében.