Rod Stewart visszatér Budapestre, üzent a magyar rajongóknak + videó

Dalai között olyan világslágerek szerepelnek, mint a Maggie May, Da Ya Think I’m Sexy, Baby Jane, The First Cut Is The Deepest, I Don’t Want To Talk About It, Tonight’s The Night, You Are In My Heart, Hot Legs, Forever Young vagy a Sailing. Mindemellett zseniális élőkoncertjeivel is mindig lenyűgözte rajongóit az öt évtized alatt.