– Ezek a templomok ökumenikus eseményekre ösztönöztek minket, hogy ezzel is hangsúlyozzuk összetartozásunkat. Fiatal zenészek lépnek fel négy egymást követő estén, hogy bemutassák a ma élő szakralitást – mondta Dragonits Mária. Az alapításának 975. évfordulóját ünneplő Belvárosi Nagyboldogasszony-templom a Tutti Cantabile Énekegyüttes különböző egyházak énekeivel fogadja a közönséget, míg a záró Keresztkoncerten a Rózsák terei görögkatolikus templomban a debreceni Lautitia, a neves ifjúsági kórus ugyancsak egyházak dalaiból énekel. A Kálvin Téri Református templomban a Korossy-vonósnégyes tagjai csodálatos előadásukkal viszik templomukba a kamarazene két gyöngyszemét, Bartóktól és Beethoventől, a Deák Téri Evangélikus templomban pedig egy régizene együttes a legnagyobb klasszikusok egyházzenéjét idézi. A programok között kiemelten szerepel Bogányi Gergely, aki az első vasárnap, 17-én este 22.00 órakor ad koncertet a budai Szent Imre-templomban, és vele meglepetésként az ifjú zongoraművész, Boros Misi is fellép. Kiemelt helyszín Bakonybél is, Szent Gellért bakonybéli remeteségének 1000. évfordulójára emlékezve.

Az Ars Sacra fesztivál egyházi fővédnöke, mint minden évben Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom–budapesti érsek. Idén Novák Katalin köztársasági elnök másodszor is vállalta a világi fővédnökséget. Ebben az évben online műsorfüzettel jelentkezik a fesztivál, amely már letölthető honlapjukról.

Borítókép: Tizenegy műfajban, több mint négyszáz ingyenes programmal várják közönségüket a fesztiválon. (Fotó: Bach Máté)