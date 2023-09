Tizenegy német nyelvű alkotást mutat be az idei Szemrevaló Filmfesztivál októberben

A 12. Szemrevaló (Sehenswert) Filmfesztivál, a svájci nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum és a Goethe Intézet közös filmhete a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból ad ízelítőt, ezúttal is eredeti nyelven, magyar felirattal. Október 5-én a budapesti a Művész moziban Christian Petzold az idei Berlinalén Ezüst Medve díjat és a zsűri nagydíját nyert Tűzvörös égbolt című filmjével kezdődik a filmfesztivál. Az alkotás középpontjában egy baráti társaság tagjai között kialakuló szerelmi sokszög áll. A nyitóest vendége lesz a film egyik főszereplője, Langston Uibel – olvasható az összegzésben.

A programban szerepel a 2023-as Német és Bajor Filmdíjon egyaránt díjazott Sisi és én című német-svájci-osztrák dráma is, amelyben a 40 éves osztrák császárnét Susanne Wolff, Sisi új társalkodónőjét, Sztáray Irmát pedig Sandra Hüller alakítja. A történet szerint Irmát minden megpróbáltatás ellenére rabul ejti a karizmatikus, modern Sisi, ám a külvilág nem nézi jó szemmel az öntörvényű, független szellemet.

A róka című, az idei Bajor Filmdíjon értékelt alkotás Adrian Goiginger rendező dédapjának igaz története. A második világháború elején a zárkózott fiatal katona egy sebesült rókakölyökre bukkan, amit meggyógyít és magával visz a megszállt Franciaországba. Németország idei Oscar-nevezettje, a 73. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon két díjat is elnyert A tanári szoba című alkotás a Német Filmdíjon többek között a legjobb film, a legjobb rendezés és a legjobb vágás díját is elvitte. A film az elhivatott, fiatal, matematikát és testnevelést tanító osztályfőnök, Carla történetét mutatja be, miközben a tanári szoba a hatalmi viszonyok laboratóriumává változik, és a gyerekek között is egyre nő a feszültség. A magyar származású svájci rendező, Barbara Kulcsar Az Aranyéveink című svájci vígjátéka egy frissen nyugdíjba vonuló házaspár újrakezdésének történetét dolgozza fel humorral, mély együttérzéssel.

