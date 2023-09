Varázslatos könyvbemutatóval érkezik az új Harry Potter-kötet

A Varázsalmanach, avagy az első hivatalos mágiakézikönyv külön fejezetet és egy-egy saját oldalt szentel a Harry Potter-regénysorozat legfontosabb és legkedveltebb szereplőinek: bemutatja a legizgalmasabb helyszíneket vagy éppen a varázslókarácsony hagyományait. A könyv névsorok, listák, térképek és mindenféle mágiával kapcsolatos dolog legteljesebb gyűjteménye, Hagrid veszélyes háziállataitól a varázslótörténet híres alakjain át egészen a pálcamágiáig. Október 10-én, kedden 17-órakor a hivatalos magyarországi könyvbemutatón a fordítóval is találkozhatnak az érdeklődők, valamint számos izgalmas programmal várják a rajongókat a Libri Allee Könyvesboltba, lesz kvíz és természetesen izgalmas meglepetésajándékok is gazdára találnak.

A most érkező Varázsalmanach minden eddigi kiadványt felülmúl látványvilágban a Harry Potter univerzumban (Forrás: Central Kiadói Csoport)

− Az utóbbi idők legizgalmasabb Harry Potter-kiadványa lett az almanach, és mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy még a fekete öves Potter-rajongó kollégáink is nagy örömmel merültek el ebben a gyönyörű, részletgazdag és ötletes mágiakézikönyvben. Minden elismerésünk Tóth Tamás Boldizsáré ezért a munkáért, embert próbáló feladat volt ennek a gigantikus gyűjteménynek a fordítása. A kötet valószínűleg sokaknak lesz az idei év legszebb karácsonyi ajándéka – mondta el a Varászalmanach kapcsán Fekete Judit, az Animus Könyveket is gondozó Central Kiadói Csoport marketing- és PR-vezetője.

J. K. Rowling könyvsorozatának sikere páratlan, már több mint hatszázmillió eladott példánynál tart a hét regény szerte a világban. Bár a Harry Potter és Voldemort hét éven át tartó párharcát bemutató könyvsorozat 2007-ben véget ért az utolsó regénnyel, az utolérhetetlen sikerű varázsvilág évről évre bővül, legyen szó filmekről, színdarabról vagy éppen videójátékról. Az első kiadások óta számos díszkötéses verzió is napvilágot látott, sőt a regények illusztrált példányai is megvásárolhatók – jelenleg az első öt rész, a hatodikkal jelenleg is dolgozik az illusztrátor. A most érkező Varázsalmanach viszont minden eddigi kiadványt felülmúl látványvilágban: a kétszáz oldalas enciklopédia minden oldala illusztrált, hét grafikusművész rajzai teszik lélegzetelállítóvá az olvasmányélményt, Magyarországon az Animus Könyvek gondozásában jelenik meg.

Borítókép: A kétszáz oldalas enciklopédia minden oldala illusztrált (Forrás: Central Kiadói Csoport)