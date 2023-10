Bár már Quentin Tarantino Aljas nyolcasa is amolyan rendhagyó kísérletnek tekinthető a krimi átfazonírozására, persze sajátos módszerekkel, így a főhős éppen egy olyan detektívfigura, aki nem fehér bőrű (Samuel L. Jackson), tehát az amerikai polgárháborús idők nem éppen felsőbbrendű alakja, valamint vérdíjat tűztek ki rá… ez még csak a kezdet volt. Kenneth Branagh hagyománykövetőbb megoldással élt, ő egyenesen a Poirot-történetek újrafeldolgozásával foglalkozik, ennek lettek is közönségsikert arató példái, így a Gyilkosság az Orient Expresszen új verziója is.

A kortárs krimi most találja meg igazi formáját: jelenet az Ecc, pecc, ki lehetsz? című filmből (Fotó: Fórum Hungary)

Rian Johnson azonban, akit a Star Wars-rajongók már ismernek Az utolsó Jedik-epizód miatt, amellett, hogy szintén Agatha Christie nyomdokain haladt, újszerű elemekkel és megoldásokkal gazdagította filmjeit. Őt tekinthetjük a Tőrbe ejtve-filmekkel és a Poker Face-szel az újítónak. Jellemző rá a lendületes történetvezetés, az egzotikus helyszínek keresése, bemutatása, a társadalmi különbségek hangsúlyozása, valamint a kortárs kiszólások és helyzetkomikum, plusz a különleges vágási technika alkalmazása is.

A Tőrbe ejtve-filmek főhőse szintén egy férfi detektív – Hercule Poirot-nál ugyan fiatalabb és tán még piperkőcebb figurát hoz Daniel Craig, ám a gyorsaság és a humor az ő esetében sem hiányozhat.

Vannak még izgalmas megoldásai filmjeinek az igazságkeresés kapcsán is: a Tőrbe ejtve Marthájának (Ana de Armas) hánynia kell, amikor hazudik valakinek, a Poker Face-ben pedig Charlie az, aki ránézésre (ráérzésre?) meg tudja állapítani, ha valaki nem mond igazat.

A markáns női karakterek megjelenése ugyancsak jellegzetes elem, sőt, a női detektív alakját is felfedezhetjük, ez jelen esetben a Craig Zoberl rendezte Easttowni rejtélyek HBO-minisorozatban Kate Winslet Mare nyomozója volt, Az afterparti című krimi-vígjáték sorozat esetében pedig a vallatásokat mozinak tekintő Danner nyomozó, azaz Tiffany Haddish. Ami pedig a konkrét műidézést, ne adj’ Isten, szerző-idézést illeti, erre is van példa. Az Ecc, pecc, ki lehetsz? című, 2022-es angol filmszatíra is Agatha Christie munkássága előtt hajt fejet, sőt, még őt magát is beépíti a történetbe Shirley Henderson alakjában.

Az izgalmas kivétel újszerű jellegzetességekkel: Aljas nyolcas. Fotó: Fórum Hungary

Nagyon modern és nagyon életszerű mindezeken túl, hogy a Tőrbe ejtve filmekben számos társadalmi kérdés szóba kerül, de reagálnak a Rian Johnson-filmek a Covid-járvány miatti karanténra, az influenszerkedésre és a klímaváltozás is szóba kerül. Hasonlóan napjaink világát idézi a Gyilkos a házban, ennek főhősei ugyanazt a bűnügyi podcastot szokták hallgatni, s ennek akkora hatása van rájuk, hogy ők is belefognak egy saját podcast készítésébe. Valószínűsíthető, hogy ez az új és aktualizált műfaj a nézők nagy kedvence lesz, amíg friss és naprakész tud maradni.

Borítókép: Jelenet a Tőrbe ejtve című filmből (Forrás: Freeman Film)