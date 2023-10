A gdanski születésű művésznő, születési nevén Hanna Maria Raniszewska klasszikus zenei alaptanulmányai mellett előszeretettel hallgatott jazzmuzsikát. Nemcsak zongorán játszik, hanem elektronikus billentyűs hangszereken is, valamint énekhangját is használja.

Hania Rani alkot (Fotó: NurPhoto/Alessandro Bremec)

Első önálló albuma Esja címmel jelent meg, és 2019-ben már koncertezett Budapesten is, ezt követte a 2020-as Home című korong. Mindig a természetes és a határtalan megoldásokat keresi, és bár sokat merít a klasszikus muzsikából, nagy hatással volt rá a korábbi nemzedékből Krzysztof Komeda (1931–1969) zongorista-jazzmuzsikus művészete vagy a fiatal némez művész, Niels Frahm zongorajátéka. Hania Rani Komeda tiszteletére egy három részletből álló kompozíciót is írt.

A Home megjelenése után egyre több felkérést kapott: filmzenéket szerzett (Piotr Domalewski Sosem sírok című filmjéhez például) és színházi zenéket írt, televízióban is szerepelt. Albumaihoz mindig egyszerű szavakat keres és a kultúrák közötti kapcsolódásokat, a nagy érzések közösségi erejét kutatja. Ha megnézzük egy-egy zenei alkotása mellett a hozzájuk rendelt képi világot, feltűnhet, hogy a természeti táj is mennyire meghatározó Rani hangulatfestő és érzékeny zongorajátékában. Ugyanígy fontos neki az építészet és a zene párhuzama, a struktúrák működése és felépítése mindkét művészeti területen. Ranihoz hasonlóan a klasszikus és a pop határvidékén alkot, s innen ismerhetik a filmkedvelők például Michael Nymant, aki a Zongoralecke című filmhez komponált muzsikát vagy Philipp Glasst, akinek Az órák jellegzetes dallamvilágát köszönhetjük.

Visszatérve még a friss albumon hallható dalokhoz, melyeket énekhanggal gazdagított a Varsó és Berlin között ingázó művész: ezúttal a svájci hegyek közé vonult el, és ott kezdett el dolgozni a Ghoston. A címválasztás pedig most is összegző jellegű: az élet és a halál, a fény és a sötétség, a valós és az irreális története ez az album, ahogyan Rani nyilatkozott róla. A meditatív és finom, végtelenségbe ringató zongoramuzsika kedvelői bizonyosan szeretni fogják a koncerten megszólaló dallamokat és a friss album zenei világát is.

Borítókép: Hania Rani (Fotó: Alexandra Zaborowska)