Ma lenne 94 éves Bud Spencer, Terence Hill megható képpel emlékezett

Bud Spencer, eredeti nevén Carlo Pedersoli 1929. október 31-én látta meg a napvilágot Nápolyban. Az olasz színész tehát ma ünnepelné 94. születésnapját. Habár immár több mint hét éve, hogy 2016-ban Bud Spencer elhunyt, színésztársa és barátja, Terence Hill most sem mulasztotta el az alkalmat, hogy megemlékezzen az alkalomról. Facebook-oldalán közzétett posztjában azt írta: „Boldog születésnapot, Bud! Hiányzol!”

A köszöntéshez egy fotómontázst is mellékelt. Az egyik képen a Kincs, ami nincs ikonikus jelenete látható, mikor Charlie O’Brian (Bud Spencer) a kereket oldó Alan Lloyd (Terence Hill) vállának hűlt helyén nyugtatja kezét, miközben az amerikai katonák távoznak a hamisnak hitt pénzzel. A másik fotó idén nyáron készült Terence Hillről, aki az olaszországi Gubbio városában rendezett Spencer Hill-fesztivál színpadán elevenítette fel a legendás mozdulatot.

Terence Hill, avagy eredeti nevén Mario Girotti egyébként tíz évvel fiatalabb, mint társa, ő idén töltötte be a 84. évet. Még most remekül tartja magát, és meglehetősen aktív, bár éppen múlt évben jelentette be, hogy 22 év után búcsúzik a Don Matteo című sorozattól, mert a forgatások már túl fárasztók neki.

Borítókép: Bud Spencer és Terence Hill (Forrás: Facebook/Bud Spencer)