Meghalt a nagy magyar bibliatudós

Rózsa Huba 2015-ben (Fotó: MTI/Marjai János) Rózsa Huba Rózsa Hubát 1964. június 19-én szentelték pappá. Első megbizatásaként Törökbálinton volt káplán 1964 és 1967 között, ezt követően püspöki szertartó volt Shvoy Lajos székesfehérvári megyés püspök mellett 1967–1968 között. Majd kisegítő lelkipásztorként folytatta hivatását Albertfalván 1968–1969-ben, majd az esztergomi szeminárium teológiai tanára lett 1969–1972 és 1975–1977 között – írja a Magyar Kurír. Magas szintű bibliatudományi tanulmányokat folytatott 1972–1975 között Rómában a Biblikus Intézetben tanulmányi szabadsága keretében. 1977-től kisegítő lelkész Csepel–Belvárosban, egy évvel később pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának (akkor: Hittudományi Akadémia) nyilvános rendes tanára lett, majd két időszakban is (1986–1988 és 1998–2000 között) a kar dékánja volt. 1991-ben elnyerte a pápai prelátusi címet, a következő évtől pedig a Szent István Társulat alelnöki tisztjét töli be. 2000-től a Szent István Tudományos Akadémia tagja. Ószövetségi biblikus teológus professzorként a Magyar Hebraisztikai Társulat alelnöke 2002-től. 2009-ben apostoli protonotáriusi címet kapott – a római katolikus egyházban egy tisztséget jelöl, illetve kitüntetés is. Széchenyi-díjjal is kitüntették 2015-ben.