A boldogság után vágyódó nő (Szűcs Nelli) sorsának egyetemes problémáit fogalmazza meg a kisemberek tragédiáját gogoli groteszkséggel ábrázoló drámai szöveg, a Szergej Medvegyev írta Fodrásznő. A derűbe, a szeretetbe csomagolt fájdalom, amely a rendező, Viktor Rizsakov színházi nyelvének egyik jól felismerhető sajátossága, az emberi vágyak és a rideg valóság között feszülő ellentmondást emeli költői szintű látomássá.

Jelenet az előadásból (Fotó: Nemzeti Színház/Eöri Szabó Zsolt)

Az előadás minden korosztály érzékeny rétegét képes megszólítani, részvétre és élete újragondolására késztetni. A koncepció pedig a kortárs orosz színházi élet egyik emblematikus figurájának, a „Kiszlorod” (Oxigén) elnevezésű színházi mozgalom elindítójának, a rendezőként és színházi pedagógusként is jól ismert Viktor Rizsakovnak köszönhető. Az előadás vendégszerepelt többek között Sepsiszentgyörgyön a Reflex Nemzetközi Színházi Biennálén, Minszkben a Panorama Fesztiválon, Jaroszlavban a Volkov Fesztiválon, 2013 szeptemberében a kijevi GogolFesten. 2015-ben Algériában a Béjaiai Nemzetközi Színházi Fesztiválon jártak, valamint mindezek mellett Magyarországon is, számos helyszínen, például a Szentendrei Művészetmalomban, a veszprémi Pannon Várszínházban, a Gyulai Várszínházban, a Szegedi Nemzeti Színházban, valamint Kapolcson is.

Borítókép: A fodrásznő és vendégei (Fotó: Nemzeti Színház/Eöri Szabó Zsolt)