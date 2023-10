A Szélesvásznú történelem e heti epizódja A tizedes meg a többiek történetéről mesél

Bár a történet az 1960-as évek propagandafilmjének készült volna, Keleti Márton érdeme, hogy az akkori időszak elsőrangú szereposztásával, azaz Darvas Ivánnal, Sinkovits Imrével, Márkus Lászlóval, Major Tamással a történet hihetetlen sikereket ért el. Nem is hinnénk, hogy a forgatás mennyire más volt, mint az olvasópróba – s mi, nézők, egy háborús filmet látunk, humorral és játékossággal tele, amelyben bőséggel helye volt a színészek egyéni ötleteinek.

Lengyel Ferenc színész-rendező a Szélesvásznú történelem e heti adásának egyik vendége. Fotó: Hír TV

Lengyel Ferenc szerint – akinek Major Tamás volt a főiskolán az osztályfőnöke – fontos mindehhez hozzátenni, hogy a művészek java része ugyan a Nemzeti Színházból jött, de tökéletesen alkalmazták a második világháború előtti filmszínészi eszközöket, egyebek között ezért lett legendás hírű az alkotás. A jég hátán is megélni magatartás, azaz a Sinkovits Imre alakította Molnár tizedes figurája pedig nem véletlenül vált kedvenc szereplővé, a mindent túlélő ember ikonikus képviselőjeként.

2016-ban, azaz ötvenegy évvel később a Pesti Magyar Színházban mutatták be A tizedes meg a többiek újabb kori színházi változatát, és bár Lengyel Ferenc tartott a fogadtatástól, az elvárásoktól, a darab itt is nagy siker volt. A színpadon ekkor Eperjes Károly alakította Albertet, az inast, s mivel az ő osztályfőnöke is Major Tamás volt, számtalanszor idézte fel Major alakításában ezt a figurát a próbák során.

Bárdos Csaba filmesztéta. Fotó: Hír TV

Bárdos Csabától még azt is megtudjuk, hogy 1959-től már az újhullámos filmek korszaka következik A harangok Rómába mennek című alkotással, s e csoportba tartozik A tizedes meg a többiek. Ebben az időszakban megnyílott az út a humoros filmek előtt, népszerűséget pedig jól jelzi, hogy Keleti Márton rendezését különdíjjal jutalmazták 1965-ben a Magyar Filmkritikusok díjátadóján. Ajánlott figyelni Bárdos Csaba észrevételeit egy-egy bejátszott filmjelenetnél, például a Pásztor István-féle kameravezetésre vonatkozóan vagy a képi megoldások kapcsán. Természetesen szó esik még többek között Darvas Iván szókimondó, áthallásos alakításáról, valamint a Rommel-féle térképről is.

Szombaton 17.30-tól ismét érdemes a Szélesvásznú történelmet választani. Ezúttal A tizedes meg a többiek körüli érdekességek várják a nézőket, majd pedig a legendás film következik a feledhetetlen alakításokkal és a szállóigévé vált mondatokkal.

