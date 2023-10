– A Petőfi rádió új zenei koncepciójának értelmezésére az első napokban kevesebb figyelem irányult, mint a személyi mozgásokra. Ezek a változások azt jelentik, hogy az új műsorokhoz új emberek kellettek?

– Alapvetően igen. A Petőfi rádió zenéjében és műsoraiban is megújult. Alapvetően más irányban folytatja működését, ezért volt szükség pár új műsorvezető érkezésére.

– Október elsejétől csak magyar számokat sugároz a rádió. Mi ennek az oka? Tud olyan nemzetközi példát mondani, ahol egy közszolgálati adó ilyen szerepet vállal?

– A miénk nem egyedi eset, láthatunk hasonlót a horvátoknál, a szerbeknél, akik nemrég álltak át, de a lengyeleknél is van erre példa. A legnagyobb ilyen jellegű rádió az angol nyelvű dalokat játszó BBC. Ebben persze benne van az amerikai zene is az Angliában készültek mellett. Ez tehát Európában nem egyedülálló dolog – Magyarországon ekkora méretben viszont igen.

Dominik Zsolt, a Petőfi rádió csatornaigazgatója fontosnak tartja a magyar zene támogatását (Fotó: Mirkó István)

– Az angolszász nyelvterületet nézve azonban azt gondolhatjuk, Magyarországon kisebb a merítési lehetőség. Fenntartható lesz ez a vállalás?

– Nyilván előnyben vannak, hiszen az angolt mint anyanyelvet mintegy 330 millióan beszélik, és a nagy számok törvénye alapján több ember foglalkozik zenével. De mi sem vagyunk kevesen ahhoz, hogy egy országos közszolgálati adót kortárs magyar zenével ne tudjunk megtölteni.

Az elmúlt évek, évtizedek zenei termése egyértelműen alátámasztja, hogy építheti erre egy rádió a profilját, másfelől nemcsak a befutott zenekarok vagy előadók dalait játsszuk, hanem teret akarunk adni a feltörekvőknek. Rengeteg honfitársunk zenél, még ha hobbiból is, és nagyon sokan el is küldik nekünk a számaikat.

Ez eddig is így volt, és a váltástól azt reméljük, hogy még többen küldik majd nekünk a demo anyagaikat. Erre a célra hoztuk létre a zene@petőfirádio.hu e-mail címet: ide várjuk azoknak a jelentkezését, akik megunták már, hogy csak a fürdőszobában énekelnek, s úgy hiszik, nemcsak a garázst, hanem egy koncerttermet is meg tudnak tölteni. Számukra az jelentheti a következő szintet, hogy elküldik a demójukat a Petőfi rádiónak.

– A Petőfi 48 címet viselő műsornak köszönhetően megszületik majd a Petőfi hivatalos zenei listája? Elmondaná, milyen értelemben lesz ez a 48-as lista hivatalos és hogyan fog összeállni?

– A hivatalosságát semmi nem szavatolja jobban, mint az a tény, hogy a Petőfi rádió egész nap magyar zenét játszik. Van miből válogatni, van miből összeállítani ezt a listát, természetesen figyelembe véve a zenékre adott hallgatói reakciókat, méréseket és a játszási számokat. Alapvető célunk, hogy egy zenész/együttes esetében mi játszhassuk le az első dalukat, és évek múlva hozzásegíthessük őket akár egy nagyszínpados fellépéshez.

– Az M1-nek adott interjújában úgy fogalmazott, hogy a Petőfi „nagyon elment a pop irányába”, s jelezte, hogy az alternatív zene, a hiphop, a rap és a rock a korábbinál nagyobb szerepet játszik majd a lejátszási listákon. Mondana eddig elhanyagolt zenekarokat, amelyeket jobban helyzetbe hoznának?

– Itt nem egy-két zenekarról van szó, hanem zenei stílusokról és az ezekben alkotókról. Azt szeretnénk megmutatni, hogy a magyar zene nemcsak pop, a magyar zene nemcsak alternatív, hanem a magyar könnyűzene egy nagyon gazdag, színes világ. Ebbe beletartozik a rock, a hip-hop, pop, urban, stb. Fontos, hogy például a rockzene kedvelői ne érezzék úgy, hogy szeretett stílusuk nem kívánatos a nagy rádiókban, mert dehogynem! A rockzene ugyanúgy része annak a gazdag, színes világnak, amit magyar zenének nevezünk. Amit vállaltunk, az egy kulturális misszió. Arra figyelünk, hogy tudjuk minél jobban helyzetbe hozni a magyar zenészeket, természetesen a XXI. század elvárásainak megfelelően. A kapu minden stílusban alkotó előtt nyitva áll. Mi kiállunk a magyar zene mellett, és egy bátor döntést hoztunk. Ennek köszönhetően október 1-től a Petőfi rádió egész nap magyar zenét játszik. A magyar zene kedvelői és a magyar zenészek megkapták a Petőfi rádiót.

A kortárs magyar zene nem szorul többé a külföldi mainstream mögé a Petőfi rádióban (Fotó: Mirkó István)

– Volt már egy hasonló korszaka a Petőfi Rádiónak – Such György rádióelnök vezetése idején. Ezt az utat kívánják folytatni?

– A hasonlóság annyiban igaz, hogy a 2007-ben átalakult Petőfiben is zene szólt, és most is, valamint akkor is nyitottak a feltörekvő előadók irányába, de most más a kontextus és a mérték. Most már magyar zenei környezetben szólalnak meg a dalok, és azok is bekerülhetnek rotációba, amelyek korábban nem.

Ahogy korábban is fogalmaztam, a magyar zenét szeretnénk támogatni, igényt szeretnénk teremteni a magyar zenére. Az fog minket hallgatni, aki szereti a magyar zenét, meg aki szeret széles zenei választékból szemezgetni.

– Ennek a szemléletnek a kereskedelmi rádiózás tapasztalatai ágyaztak meg?

– Egyvalamit nagyon megtanultam a kereskedelmi rádiós időszakból: bármit is csinálsz, azt el kell tudni adni. Egy kereskedelmi rádiót nem lehet anélkül fenntartani, hogy értékesítenél – ehhez pedig fontosak az úgynevezett „nagy nevek”, mert őket hallgatják a legtöbben. Egy közszolgálati rádió más, adott esetben sokkal mélyebb és összetettebb elvárásrendszernek megfelelve működik, ez pedig a közszolgálatiság, amely leegyszerűsítve azt jelenti, hogy értéket teremtünk azáltal, hogy felvállaljuk – legyen szó befutott vagy feltörekvő együttesekről, előadókról – az alkotói értékteremtés közvetítését.

– Az A38 hajón vagyunk. Ez egyfajta eszmei vagy szellemi folytonosságot is jelent a Demeter Szilárd és Béli Ádám-féle időszakkal?

–Annyiban igen, hogy az A38 Budapest egyik ikonikus, fontos kulturális csomópontja. Az ország kiemelkedő zenei bázisa, hiszen határon innen és túlról is megfordulnak itt magyar zenekarok. Komoly hiba lett volna korábban vagy a jövőben kihagyni a praktikusan ebben a helyszínben rejlő potenciált.

– A Kultúrfitnesz című műsor visszavezetését üzenetnek szánják? Ezzel vállalják a folytonosságot a Petőfi egyik korábbi sikerkorszakával, amikor a rádió nemcsak trendeket követett, hanem még ízlést is tudott formálni?

– Nincs rejtett üzenet vagy egy korábbi korszakra épülő újraértelmezett küldetéstudat amögött, hogy ismét lesz Kultúrfitnesz a Petőfi rádióban. Mindössze arról van szó, hogy visszahoztunk egy korábban sikeres műsort, amely a Petőfi célkitűzését hivatott szolgálni. A Petőfi rádió célja pedig a magyar könnyűzene támogatása, feltörekvő zenészek felkarolása.

Alapvetően azt szeretnénk, hogy igények kiszolgálása helyett igényt formáljunk a minket hallgatókban a magyar könnyűzenére, a magyar zenészek munkáira. Ez az alaptézis.

– Ön milyen zenét szeret?

– Ha most megmutatnám a Spotify lejátszási listáimat, azt láthatnánk, hogy nagyon-nagyon széles körben fogyasztok zenét, de ez a rádió nem az én zenei stílusomat kell hogy tükrözze. A nyolcvanas évek zenéjétől a mai előadókig minden stílusba szeretek belehallgatni. A stresszesebb időszakban komolyzenét is szoktam hallgatni. Néha pedig kifejezetten jól esik a csend. Ilyenkor feltöltődik a fülem is.