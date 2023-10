Habóczki Máté a Petőfi rádió műsorában

A fiatal műsorvezető gyerekként a Pannon Várszínházban játszott, Veszprémben érettségizett, majd a színészet felé vette az irányt. A színiakadémia után Székesfehérváron, és a Veszprémi Petőfi Színházban is bemutatkozott. Mindezek mellett a média világa is mindig érdekelte, ezért évekkel ezelőtt bemutatkozott ezen a pályán is. Habóczki a rádiós karrierjét az egykori Méz Rádióban kezdte, majd a ranglétrát végig járva jutott el az országos frekvenciával bíró Petőfi rádióig. A másféle szakmai út közben a színészi pályát sem hagyta el, az egyik legnézettebb kereskedelmi csatorna saját sorozatában is feltűnt hosszabb időre a képernyőn.

Habóczki Máté (Forrás: Petőfi rádió)

A fiatal műsorvezetőről köztudott, hogy a zene is a mindennapjai része, hiszen nemcsak műsorvezetőként vagy egy zenei tematikájú rádióban foglalkozik muzsikával, de szeret zongorázni, gitározni vagy bármilyen egyéb hangszert kipróbálni. A megújult Petőfi rádióban Habóczki Máté minden hétköznap reggel 6 órától 11 óráig hallható a rádió frekvenciáján.

Borítókép: Habóczki Máté várja a Petőfi rádió hallgatóit (Forrás: Petőfi rádió)