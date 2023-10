Régi fényében pompázik a bonyhai Bethlen-kastély

A kastély építését Bethlen Farkas kezdte el 1545-ben. A XVII. század végén Bethlen Elek átalakította, a XVIII. században pedig barokk stílusú díszítést kapott. A XIX. század közepén nyerte el mai alakját, majd ahogy az ehhez hasonló kastélyokat, 1948-ban ezt is államosították, és közintézmények működtek benne. 2008-ben Bethlen Fruzsinának sikerült visszaszereznie az épületet. A benne található ingóságokat elszállíttatta, és a kastélyt az Erdélyi Református Egyházkerületnek ajándékozta, ezzel a bonyhai műemlék lett az egyetlen kastély, amely az egyházkerület tulajdonába került.

A XVI. században épült műemlék az egyetlen kastély, amely az Erdélyi Református Egyházkerület tulajdonában van. (Fotó: MTI/Kiss Gábor)

Magyar állami támogatásokkal és közösségi összefogással sikerült az épületet kívül-belül felújítani. A kastély azért is nagyon fontos az egyházkerületnek, mert itt született Árva Bethlen Kata, a reformátusok ikonikus nőalakja,

aki jelentős mértékben támogatta az erdélyi magyar református egyházközösségeket és iskolákat.

Az irodalmi munkásságáról és hatalmas könyvtáráról is ismert Bethlen Katát a barokk kor egyik első női írójaként is emlegetik. Az ő tiszteletére a felújított kastélyt az egyházkerület nőszövetsége fogja működtetni, amely állandó kiállítást is berendez az épületben, hogy minél több ember megismerhesse a tragikus sorsú, ám erős hitű írónő életét.

A kastély építését Bethlen Farkas kezdte el 1545-ben (Fotó: MTI/Kiss Gábor)

A szombati ünnepségen a református püspök, Kató Béla különleges csillagórának nevezte a szombati ünnepséget, amikor a felújított kastély átadására csaknem ötezer ember gyűlt össze. Az egyházi vezető a hálaadás fontosságára hívta fel az egybegyűltek figyelmét, arra, hogy a nehéz és örömteli pillanatokban is hálát kell adni Istennek, mindenért.

– Aki hálát tud adni, annak nemcsak saját maga körül forog az élete, az tud a közösségéért is tenni, cselekedni, dolgozni. A hálaadásnak lelki gyógyító ereje van – ezt az üzenetet vigyük magunkkal, és ne felejtsünk el a hétköznapokban is megköszönni mindent Istennek

– mondta.

Bethlen Kata életét egy új kiállítás idézi meg (Fotó: Haász Vince)

Megható volt Bethlen Julianna grófnő köszöntője a Székelyhon szerint, hiszen ő kisgyermekként lakott a kastélyban, 1948-ban lakoltatták ki őket, akkor kellett Teleorman megyébe költözniük. 1969-ben vándoroltak ki Angliába, és Fruzsina testvére volt az, aki apjuk biztatására elindította, amint lehetősége nyílt rá, a kastély visszaszolgáltatásának folyamatát. – Ő már nem lehetett itt az ünnepségen. Kívánom, hogy a nőszövetség jó hasznát vegye a kastélynak, és hirdesse a Bethlen család hazaszeretetét – mondta a grófnő.

A portál szerint azok, akik hat-hét évvel ezelőtt már megfordultak itt, érzékelhették a különbséget, hiszen akkor romhalmaz volt az épület, csak pár falburkolat és tükör árulkodott eredeti rendeltetéséről, míg most újra teljes pompájában tündököl.

Borítókép: Magyar állami támogatásokkal és közösségi összefogással sikerült az épületet kívül-belül felújítani (Fotó: MTI/Kiss Gábor)