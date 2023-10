Szomor Györgynek díjesőt hozott a kettős szerep

Ebben az esztendőben több díjat is bezsebelt Szomor György, aki egyrészt hazavihette az évad színházi alkotója címet a 2023 májusában bemutatott Monte Cristo grófja zenéjéért és dalszövegéért, másrészt megkapta az évad férfi főszereplője díjat az ugyanezen musicalben feltűnő Edmond Dantes megformálásáért is. A 2019 óta alaposan megtervezett produkció szemet gyönyörködtető látványvilágot, izgalmas koreográfiákat és kitűnő énekesi, színészi alakításokat ígér a nézőknek. A színész a dupla elismerés kapcsán lapunknak kiemelte: – 1996-ban mutatkoztam be az Operettszínház színpadán, és bár a munka, szerepek, egyéb okok időnként elszólítottak, rengeteg dolog köt ehhez az intézményhez, a pályakezdés, a kollégák, a fantasztikus fellépések. Külön jó, hogy ezt az elismerést egy olyan előadásért kaphattam, ami nagyon közel áll hozzám – fogalmazott.

Szomor György a Honthy-díj átadó ünnepségén a többi elismert kollégával (Fotó: Mirkó István)

A Monte Cristo grófja Szomor György rendezésében 2011-ben debütált a Békéscsabai Jókai Színházban, így felmerülhet a kérdés, hogyan került elő ismét a darab? – A századik évfordulón az Operettszínház vezetése magyar szerzők által írt musicalt szeretett volna bemutatni. Nagy örömömre erre az előadásra esett a választás.

A musical némileg a társulatra szabva, az új lehetőségek figyelembevételével lett átdolgozva. Született néhány új dal, és felfrissült a hangszerelés is.

Új rendezésben, díszletben, kosztümökben egy teljesen új színmű született – magyarázta az alkotó, aki hozzátette, a darab sikere szerinte a magával ragadó történetben rejlik, amelyben megjelenik az emberi élet minden nagyszerűsége és gyarlósága, illetve olyan érzések a féltékenységtől kezdve a szerelmen át az árulásig, amelyekkel könnyen tudunk azonosulni. – A Monte Cristo grófja kapcsán betöltött kettős szerepem azt a ritka helyzetet teremtette meg, hogy a színész pontosan tudja, mire gondolt a szerző, legalábbis a dalok esetében – összegezte mosolyogva Szomor György.