Rekordot döntött Taylor Swift filmje

A film már most is rekordokat döntött, a legtöbb bevételt hozó hazai koncertfilm lett, felülmúlva Justin Beiber Never Say Never című filmjét, amely 2011-ben egyetlen hétvége alatt 73 millió dollárt hozott a mozikba, és könnyedén megdöntötte Miley Cyrus Best of Both Worlds rekordját, amely 31,1 millió dollár volt 2008-ban. A Swift nyári bemutatóiból összeállított filmet 3855 észak-amerikai helyszínen vetítették a csütörtök esti meglepetéselőzetesekkel kezdődően. Ezek a vetítési időpontok hozzájárultak ahhoz, hogy a nyitónapi összeg 39 millió dollárra emelkedjen – így ez a második legnagyobb lett októberben, a Joker 39,3 millió dollárja mögött. Swift The Eras Tour című filmje egyben a történelem legszélesebb körben bemutatott koncertfilmje is.

A színpad után a mozikat is meghódította Taylor Swift Fotó: Sarah Yenesel

Az EntTelligence adatai szerint a hétvégére szóló jegyek bő 60 százalékát elővételben vásárolták meg, ami az egyik legmagasabb szám, amit a filmadat-szolgáltató cég valaha látott. Általában a nagy produkcióknál a jegyek 40 százaléka szokott idő előtt elkelni.

Swift többet keresett, mint Justin Bieber Fotó: The Guardian

– Swift izgalmakat kiváltó hírneve és a megjelenés példátlan jellege a film iránti hatalmas érdeklődéshez vezetett, ami minden bizonnyal hozzájárult a 100 millió dolláros plusz hétvégére vonatkozó túlzott várakozásokhoz – mondta Paul Dergarabedian, a Comscore vezető médiaelemzője. – De ez nem vonhatja le ennek a kasszasikernek a hatalmasságát – mondta.