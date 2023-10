Bemutatkozott a veszprémi Kabóca Bábszínház új igazgatója

Hétfőn mutatkozott be a sajtónak az öt évre megbízott új direktor, aki íróként, rendezőként és dramaturgként is többször dolgozott már a Kabócával, legutóbb a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színházzal és a Veszprémi Petőfi Színházzal közös koprodukcióban létrehozott Bánkon. A portál beszámolója szerint az új intézményvezető azt tervezi, hogy a jövőben a repertoár gerincét elsősorban a népmesék fogják adni, amelyek zömmel az óvodás és iskolás rétegnek lehetnek érdekesek. Ugyanakkor nem akarja korban limitálni a bábszínházi műfajt, így egy felolvasószínházi sorozatot is tervez a középiskolásoknak, valamint a felnőttek felé is nyitnának, illetve hamarosan belevágnak a Kabóciádé szervezésébe is.