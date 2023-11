A hollóházi Szász-stúdió válogatott alkotásaiból nyílt kiállítás

Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára a Vaszary Képtárban berendezett Száz Szász – Szász Endre és a hollóházi kerámia című tárlat megnyitóján kiemelte: Szász Endre géniusza mindenkit megérint, ez a géniusz vitte világhírig őt és a Hollóházi Porcelánmanufaktúrát. A manufaktúrában 1978-tól kezdve csaknem tíz éven át önálló Szász-stúdió működött, ahol megszülettek azok a jellegzetes fekete-fehér dekorok szolid aranyozással, amelyeket a művész eredeti grafikái díszítenek – emlékeztetett. Rámutatott, hogy a Szász-kollekció hosszú időn át volt népszerű terméke a manufaktúrának és Szász Endre kezei által a hollóházi porcelán olyan új dimenzióba lépett, ahol a hagyományos technikák találkoznak az innovációval.

A Száz Szász – Szász Endre és a hollóházi kerámia című kiállítás Kaposváron (Fotó: Katona Tibor)

Mindannyiunk büszkesége, hogy a manufaktúra termékei megtalálhatók a világ minden pontján, a Vatikántól államfők otthonáig, olyan exkluzív emléktárgyak formájában is, mint a legjelentősebb sportesemények kupái vagy a legnevesebb művészek ajándékai

– fogalmazott.

Vitályos Eszter kitért arra, hogy a Száz Szász vándorkiállítást korábban Salföld és Etyek közönsége is láthatta, de a tárlat hazaért Kaposvárra, hiszen a művész haláláig a Somogy vármegyei Várdán lakott, és a somogyi vármegyeszékhely keleti temetőjében helyezték végső nyugalomra.

Szita Károly (Fidesz–KDNP) polgármester beszél a Száz Szász – Szász Endre és a hollóházi kerámia című kiállítás megnyitóján (Fotó: Katona Tibor)

Szita Károly (Fidesz–KDNP), Kaposvár polgármestere Szász Endrét méltatva azt mondta, hogy

vállalkozó szellemű, kalandos életű, szókimondó, nagy munkabírású, sokoldalú, termékeny alkotó volt.

Csíkszeredában született, a második világháború után iratkozott be a budapesti Képzőművészeti Főiskolára, koholt vádak alapján, fegyverrejtegetésért tíz év börtönbüntetésre ítélték, de egy év után szabadult, évekig élt Kanadában, majd az Egyesült Államokban is, de igazi otthonát Kaposvár környékén, Várdán találta meg – tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy Kaposvár büszke a művészlegendára, őrzik az emlékét, halála után is több kiállítást rendeztek a tiszteletére, emléktáblája a Teleki utcai tűzoltólaktanya épületének falán látható.

A Száz Szász – Szász Endre és a hollóházi kerámia című kiállítás Kaposváron (Fotó: Katona Tibor)

A Kaposváron december 16-ig látható vándorkiállításon megcsodálható öt maszkról, 12 vázáról és 83 tányérról a szimbolizmus, a szürrealizmus, a konstruktivizmus, az erdélyi népi kultúra és afrikai törzsek motívumai, valamint keleties ornamentikák köszönnek vissza, a tárgyak hűen tükrözik Szász Endre fantáziájának gazdagságát. A hollóházi Szász-stúdióban készült alkotások között számos sorozatgyártásba sosem került egyedi darab, limitált szériájú ritka és értékes porcelán van.

Borítókép: Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára és Szita Károly (Fidesz–KDNP) polgármester a Száz Szász – Szász Endre és a hollóházi kerámia című kiállítás megnyitóján (Fotó: MTI/Katona Tibor)