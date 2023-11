A világ csodája vagy lakodalmas rock? – Azahriah durván megosztja a magyar zenészvilágot

A magyar zenei életben október eleje óta kis túlzással minden Azahriah-ról [ejtsd: azaria:] szól. Zalatnay Saroltától Pataky Attilán és Czutor Zoltánon át Koncz Zsuzsáig számos előadó mondta már el róla a véleményét pró vagy kontra. A legtöbben pozitívan nyilatkoztak róla, elismerve zenéjét és teljesítményét, ám voltak, akik kemény, esetenként nemtelen támadást intéztek ellene. Az „Azahriah-jelenség” eredője, hogy a 21 éves Baukó Attila jövő május végén három telt házas koncertet is ad az ország legnagyobb stadionjában, a Puskás Arénában, és tízállomásos európai turnéjára is elfogyott minden jegy Prágától Londonig. Ez önmagában is óriási teljesítmény, ráadásul példa nélküli. Nem csoda, hogy mindenki keresi rá a magyarázatot.

Hiába a bírálatok, Azahriah sikerét nem a szél fújta össze. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

„Megjött a rendszerváltás a popzenébe!”

Zalatnay Sarolta például azt nyilatkozta róla: „Nem kerülte el a figyelmemet, hiszen nem a Holdon vagy a dzsungel közepén élek. Bevallom, eleinte fel-felszaladt a szemöldököm, hiszen még akkor sem mindig értettem a dalszövegeit, ha erősen koncentráltam. Egyébként simán igent mondanék ennek a 21 éves kölyöknek is, ha vokalistákat keresne. ”

Nagy Feró a TV2 Mokka című műsorában kijelentette, nem az irigység beszél belőle,

hanem végre örülök, hogy van egy ember, aki ezt megcsinálta, aki iszonyú népszerű. Amikor láttam, hogy egy-két zenészkollégám fanyalgott, akkor arra gondoltam, hogy nem fanyalogni kell, el kell menni nyugdíjba! Megjött a rendszerváltás a popzenébe, és ez bizony Azahriah!

Azahriah sajátos, a stílusokat kreatívan ötvöző zenéjével a magyar lélekre érzett rá Csepregi Éva szerint. A Neoton Família énekesnője a Mandinernek úgy fogalmazott:

A magyar embernek van egyfajta belső ritmusa, ami a nyelvünkből fakad. Azahriah szerintem nagyon jól ráérzett a magyar lélek ritmusára a nyelven keresztül, talán ez lehet a sikerének az egyik titka

– mondta Csepregi.

Az Edda frontembere, Pataky Attila szintén elismerően nyilatkozott Azahriah-ról, és párhuzamot is vont kettejük között: „Elképesztő jó mixet varázsolt a srác, amit összehozott, jelenleg ez egy trendi dolog, ugyanaz, amit mi Miskolcon 1980-ban elkezdtünk magunkért tolni” – mondta.

Szikora Róbert Azahriah és a Hungária együttes felemelkedése között lát párhuzamot: „Azahriah és a Hungária története nagyon hasonló, hiszen a sok-sok előadóból a közönség emelte ki őt is és minket is. Nem lehet tudni, hogy miért vagy mi a titok, egyszerűen csak megtörtént. Anno a Hungária is jelenséggé vált és most ez van Azahariah-val is.”

Soltész Rezső egyenesen a világ csodái közé sorolta Azahriah-t:

Ha a világnak van hét, nyolc, kilenc, sok csodája, akkor Azahriah az egyik ilyen csoda a magyar könnyűzenei életben.

– mondta az énekes, hozzátéve, egyedülálló önfejlődési folyamat Azahriah története. „Minden elismerésem az övé, bízom benne, hogy sokáig fog tartani a sikere” – jelentette ki nemrég Soltész Rezső az RTL reggeli műsorában. Hozzátette ugyanakkor: „távol áll tőle”, de a fiatal előadó sikerei magáért beszélnek. „Ha énekelnem kellene egy sort, nem biztos, hogy vissza tudnám idézni, de nem is nekem szól az ő műfaja. Azoknak a fiataloknak szól, akik együtt éneklik vele azokat a fordulatokat, amik nekem esetleg problémát okoznának. És ez a lényeg” – mondta Soltész.

Kovács Kati szerint Azahriah a fiatal generációt is ösztönzi a zenélésre: „Nagy öröm számomra a sikere, mert ezzel a mai fiatal generációt arra inspirálja, hogy zenéljenek, alapítsanak zenekarokat, ugyanis ő az élő példa arra, hogy a tehetséggel milyen hatalmas sikereket lehet elérni. Sajnos én még nem kerültem személyes kapcsolatba vele, de igyekszem minél előbb lehetőséget keríteni arra, hogy találkozzunk, mert biztosan nagyon érdekes srác” – nyilatkozta a Story magazinnak a legendás énekesnő.

Czutor: Gyenge, átlátszó, ötlettelen és proli

Durván bírálta ugyanakkor Azahriah-t Czutor Zoltán, a Belmondo énekese, aki a Borsnak azt mondta:

én nagyon sok esélyt adtam a dalainak. Sokszor újrakezdtem, hogy zenében, szövegben is megpróbáljam felfedezni, ráérezni. Sajnos semmivel nem tudott meglepni, lelkesíteni, tehát megvenni sem. Sokszori próbálkozás után is az az érzésem, hogy zavarba ejtően gyenge, átlátszó, ötlettelen és proli. Persze, nyilván stadionkoncert, meg minden. De ugyanennyi erővel zseni Zámbó Jimmy, Orbán Viktor, vagy Majka is, hiszen milliók imádják őket is. Mivel az igazságnak egyáltalán nem kritériuma az igazság népszerűsége, a kedvelőinek legyen elég elfogadtatni azt, hogy népszerű! Azt azért már mégse kelljen, hogy jó is!

Noha Czutor, aki megjárta az RTL Nyerő Páros című celebműsorát is, azóta megpróbálta finomítani a véleményét, alapvetően nem tudta megérteni Azahriah sikerének titkát.

Sajátos zenei párhuzammal szállt bele a fiatal énekesbe Koncz Zsuzsa is, akit saját bevallása szerint Azahriah „a 80-as évek trendi lakodalmas zenéjére emlékeztet”, a 3+2 együttesre. Hozzátette, „amikor a népzenét összekeverik az ilyen ritmusokkal, az neki nagyon idegen.”

Majka: Fröcsögő, levitézlett, sosemvolt sztárok mondják meg a receptet

Ugyanakkor keményen beszólt a bírálóknak Majka. A rapper hosszú Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott,

Egészen furcsa, mit vált ki a magyar zenei közegből, hogy egy 21 éves fiú telerakja a Puskás Arénát. […] Interneten fröcsögő, levitézlett, sosemvolt sikeres sztárok mondják meg a receptet, meg azt, hogy ez miért rossz, meg mit kéne máshogy. Ráadásul van egy kis közeg, egy pár megmondóemberrel az élen, akiknek a karrierjük évtizedek óta abban merül hogy ki, hogy az éppen aktuálisan felkapott előadót pocskondiázzák. Minden hangot ismernek a zongorán, de mégis az egész életük arról szólt, hogy próbálkoznak, próbálkoznak, de valójában sosem tudtak maradandót alkotni, vagy népszerűbbek lenni, mint egy bármely tehetségkutatós 9. helyezett, sőt!!

Majka úgy fogalmazott, szerinte „Azahriah azért egy hihetetlenül felkapott előadó, mert a dalai egész máshogy és másról szólnak, mint kortársainak. Ez már elég ahhoz, hogy népszerűbb legyen náluk. Nagyon sokszor léptünk fel együtt, egy helyen. Láttam sokszor a színpadon, és itthon a gyerekek is rongyosra hallgatják a dalait” – fejtette ki.

Bár Azahriah csak most lett országosan ismert zenei előadó, rajongói köre nem a semmiből verbuválódott össze, hiszen márciusban telt házas koncertet adott a Papp László Sportarénában, előtte pedig youtuberként volt ismert. Paul Street névre hallgató Youtube-csatornájára több mint félmillióan iratkoztak fel, érdekességeket bemutató videói közül nem egy olyan van, amit egymillióan néztek meg. Dalai közül a legnépszerűbb szerzemények hallgatottsága 30 millió fölött jár a Youtube-on.