Az Agymanók és Albert Barille nyomdokain

Barcs Kriszta első könyve 2021-ben jelent. Az Így működik a lelked meglévő pszichológiai gyakorlatokat és elméleteket alapul véve olyan ismeretterjesztő munkának készült, amely segítségével a bonyolult lelki folyamatok érthetővé, a nehéz érzések pedig megszelídíthetőkké válnak. A kötet hamar sikert aratott a gyerekek, felnőttek és a szakmai közönség körében is, ugyanis nemcsak otthon, hanem az iskolában, valamint önismereti foglalkozásokon is egyaránt használható.

A szerző legújabb kötetében, az Utazás a lelked körülben, amely a Bookline Kids novemberi kiemelt könyve, újabb érdekes témákat mutat be a legkisebbek számára. Szól a társas kapcsolatokról, a kommunikációról, a csúfolódásról, a külső ingerek érzékelésének és értékelésének testi-lelki folyamatairól, az emlékekről, valamint trükköket és javaslatokat is ad a tanuláshoz. Barcs Kriszta játékos, szellemes szövegeit László Zsuzsi változatos illusztrációi, valamint interaktív feladatok, játékok is kiegészítik.

Ápoljuk a gyermekek lelkét is! (Forrás: Bookline)

Az Utazás a lelked körül olvasása közben az elmúlt években népszerű Pixar-filmek, Albert Barille Egyszer volt… című rajzfilmsorozata, valamint az Így működik a tested című klasszikus ismeretterjesztő könyv juthat az eszünkbe, ugyanis ezen alkotásokhoz hasonlóan Barcs Krisztina könyve is rendkívül bonyolult összefüggéseket tesz könnyen befogadhatótává a gyerekek számára.

„Ennek a könyvnek az egyik nagy erőssége, hogy biztosít egy közös nyelvet bizonyos lelki jelenségekre”

– mondta Barcs Kriszta egy korábbi interjújában.

Borítókép: A szerző legújabb kötete, az Utazás a lelked körül (Forrás: Bookline)