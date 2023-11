Bélyeg jelent meg Csepregi Éva tiszteletére

Csepregi Éva az 1972-es Ki mit tud? tehetségkutató versenyen tűnt fel, azóta töretlenül halad előre zenei karrierje, legutóbb ötvenéves munkássága elismeréseként vehette át Novák Katalin köztársasági elnöktől a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét.

A személyes bélyeget Hegmanné Nemes Sára, a Magyar Posta Zrt. igazgatóságának alelnöke mutatta be szerdán, és Csepregi Évát a magyar könnyűzenei élet poplegendájának, büszkeségének nevezte.

Mint mondta, a Magyar Posta alapvető missziója, hogy a bélyegeken keresztül értéket képviseljen, emlékeztetve mindenkit hazánk nagyjaira, büszkeségeire.

A forgalomba kerülő bélyeg retro arculati világot kapott. A bélyeg Benedek Imre grafikus tervei alapján készült, Tóth Ildikó arculati elemeinek és Rosta Márk fotójának felhasználásával. A bélyeghez alkalmi boríték is tartozik, valamint egyedi bélyegző, amin az Éva és az életműkoncert felirat olvasható. A személyes bélyeg ötezer példányban kerül forgalomba, 1800 forintos áron vásárolható meg a Filopostán, a Magyar Postán és a posta weboldalain. Az alelnök elmondta azt is, hogy a közmédia Jónak lenni jó! jótékonysági akciójához kapcsolódva a Magyar Posta több más bélyeg mellett a Csepregi Éva tiszteletére készült bélyeget is felajánlotta a jótékonysági árverésre.



Borítókép: Csepregi Éva (Fotó: Végh István)