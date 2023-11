Életműdíjat kapott Salman Rushdie

Az alapítvány évente odaítéli a Disturbing the Peace Award to a Courageous Writer at Risk elismerését olyan, „a nyugalmat megzavaró”, ezért „veszélyben lévő bátor és tehetséges íróknak”, akiket igazságtalanul üldöznek azért, amiben hisznek, és osztják Havel elkötelezett kiállását az emberi jogokért. Ezt a díjat idén Alaa Abdel-Fattáh bebörtönzött egyiptomi aktivistának adományozták.