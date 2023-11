Már lehet jelentkezni a Dal 2024-re

A Dal 2024-re bármely könnyűzenei műfajú és stílusú magyar nyelvű dallal jelentkezhetnek a zenészek az adal.hu-n november 23-ig. A közzétett információk szerint a dalverseny győztese Az Év dala 2024 elismerés mellett a világhírű berlini Hansa Studiosban rögzítheti új lemezét, és a nyeremények mellé a közmédia további fellépési lehetőséget kínál az előadóknak más produkcióiban és rendezvényein.

Pillanatkép a Dal 2023 döntőjéből (Forrás: MTI/Máthé Zoltán)

A heteken át tartó versenyben a legújabb magyar dalok mérettetnek meg, de csak az egyik lehet az év magyar slágere. A televíziós zsűri által 40 legjobbnak ítélt produkció előadójára izgalmas kihívás vár az élő show-ban, ugyanis a daloknak fordulónként meg kell újulniuk. A crossover elődöntőben elismert művészek segítik a fellépőket. A látványos előadásokról 250 négyzetméteres ledfal, speciális világítási funkciójú robotlámpák, valamint színes füst- és szikragép gondoskodik

− olvashatjuk a műsorkészítők közleményében, amely arra is kitér, hogy a közmédia zenei műsorának korábbi évadjaiban mások mellett Oláh Ibolya (A Dal 2022 nyertese), a Kaukázus (a 2021-es győztes), Radics Gigi, Szőke Nikoletta, Ganxsta Zolee, Kamarás Iván, Szekeres András, valamint az Ocho Macho is versenybe szállt. A dalválasztó a kevésbé ismert vagy a zenei pályán most induló előadóknak, zenekaroknak is kínál kiugrási, valamint országos bemutatkozási lehetőséget.

A műfaji sokszínűséget támogató dalversenyre egy két és fél perc, illetve három és fél perc közötti terjedelmű magyar nyelvű dallal lehet pályázni, amely még nem, vagy legkorábban 2023. június 15. után került kereskedelmi forgalomba, médiafelületre (televízió, rádió, internet), illetve nem hangzott el nyilvános előadásban.

A versenyre november 23-án, csütörtökön 22 óráig lehet jelentkezni az online jelentkezési lap kitöltésével, illetve a szükséges mellékletek feltöltésével az adal.hu internetes oldalon, ahol további részletes információk találhatók a megméretéssel kapcsolatban.

Borítókép: Idén is számos izgalmas és szórakoztató produkcióval várja a nézőket az élő show-műsor (Forrás: Médiaklikk)