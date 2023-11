Felépíteni a múltat

Kásler Miklós, az intézet főigazgatója hangsúlyozta: a magyarságot történelme során oly sokszor próbálták már elpusztítani, ennek példája a fóti templom története is, de a magyar történelemre jellemző az állandó megújulás is. Az Árpád-korban épült templomot a tatárjárás során rombolták le először, ezt követően újjáépült a régi alapokra, de már a gótika jegyében. Ezt a török háborúk alatt pusztították el, míg az utolsó csapást a második világháború mérte a falaira. Az intézmény vezetője hangsúlyozta a hagyományok megőrzésének fontosságát, melynek része a legalább nyolcszáz éves templom megőrzése. Wass Albertre hivatkozva úgy fogalmazott: „régi kövekből építünk új hazát”. Véleménye szerint a Magyarságkutató Intézet „csupán” annyit tett hozzá a fóti romtemplom megmentéséhez, hogy a közösség által ismert romokat feltárta, lehetővé téve, hogy megmentsenek egy újabb szeletet Magyarország történetéből.

„Régi kövekből építünk új hazát” (Forrás: Facebook/Fóti Szent Márton-romtemplom)



Sebők Sándor fóti plébános, kanonok kiemelte: a magyarság megmaradásának szerves része a kereszténység, és ahányszor misét tart az ódon romok között, különösképpen érzi ezt.

Harmincnyolcadik éve teljesít szolgálatot Fóton, és a kezdetektől tudott a rom létezéséről, így most nagyon boldog, hogy elérkezett az idő, amikor a templom megmaradásáért aktívan tenni tudnak.

Az egyházi mementó feltárását Makoldi Miklós Zsombor, a Magyarságkutató Intézet régésze vezeti, aki rövid előadásában ismertette a munkálatok menetét. Beszélt többek között arról, hogyan tárták fel az eleinte csak szakértő szem által látható romokat, és hogyan különítették el az eredeti Árpád-kori rétegeket a később ráépült gótikus építménytől. A templomrom csupán pár száz méterre áll egy külföldi tulajdonban álló ipari parktól, száztíz négyzetméteres területe ma már önkormányzati tulajdon. 2021-ben kezdték meg feltárását, akkor még csak térdig értek a megmaradt falak.

Talán jövőre már újra fedett helyen lehet misét celebrálni (Forrás: Facebook/Fóti Szent Márton-romtemplom)

Jakab Csaba DLA építész ezután a rekonstrukciós terveket mutatta be. Elmondta, hogy nem is próbálják hiteles rekonstrukcióként beállítani az újjáépítést, hiszen arról csupán hipotézisek vannak, hogyan is működhetett a hitélet a tatárjárás után. Így inkább a templom múltját tiszteletben tartva egy mai hitéleti igényeknek és gyakorlatnak megfelelő épületet szeretnének elkészíteni.

Az a cél, hogy a templom valóban funkcionáljon, és újra élettel teljen meg. Bíró Zoltán, Fót alpolgármestere ismertette, hogy pályázati úton sikerült egy jelentősebb összeget elnyerni a templomrekonstrukcióra, így a szentély felépítése és tetőszerkezetének elkészítése reményeik szerint egy éven belül megtörténik.

Molnár Krisztina, a Fóti Romtemplomért Alapítvány kuratóriumi tagja hangsúlyozta: a romtemplom újjáépítése igazi közösségi cél, amely összefogja Fót minden vallási felekezetét. Az alapítvány által szervezett programok között szerepel az úgynevezett templomtúra, melynek részeként az érdeklődők körbejárhatják a város mind az öt templomát, ahol a lelkészek bemutatják saját templomuk történetét. A túra a romtemplomnál tett látogatással zárul, ahol reményei szerint jövőre már újra fedett helyen lehet misét celebrálni.

