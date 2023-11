Hobo a Nemzeti Színházban mutatja be új lemezét

Az előadás egy hosszú, nehéz, fájdalmas és mégis szép utat próbál megjeleníteni. A régebbi idők és dalok mellett azt is felmutatja majd, hová jutottam, hol tartok most. A vicces és gunyoros visszaemlékezések, az emberi természet rohamos romlása, a fájdalmas veszteségek mellett az ezeknél sokkal fontosabb dolgok, a szerelem, a szeretet, a hűség, a hazaszeretet dalai is elhangzanak majd. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy a mai világban van okom ilyesmiről írni és énekelni