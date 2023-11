Iráni, német és magyar sikerek születtek

Hat kontinens 33 országából beérkező 192 alkotásból 60 filmet mutattak be a rendezvény három napján Budapesten. Az idén először, kiegészítve a fővárosi helyszínt, Egerben, Szolnokon és Szombathelyen tartottak vetítéseket. A beérkezett pályaművek között egyaránt megtalálhatóak fogyatékossággal élő, speciális filmesek munkái és professzionális filmkészítők alkotásai. Az egymástól távoli országokból érkező filmek fizikai és kulturális különbségeiből adódóan különösen színes és izgalmas élményt nyújtottak a közönségnek.

A filmfesztivál nagydíjas alkotása, a Nem a méret a lényeg, avagy élet 150 centi alatt című film alkotói Fábián Gáborral és Kollarik Tamással (Forrás: Magyar Speciális Mozgókép Egyesület)



A szervezők szakmai kerekasztal-beszélgetéssel, jótékonysági koncerttel és Gömbös Olivér Futottam holdversenyt című könyvének zenés-verses bemutatójával várták az érdeklődőket.

Kollarik Tamás producer, filmrendező, a filmfesztivál fővédnöke a következőképpen fogalmaz köszöntőjében:

A filmfesztivál évről évre egyre nagyobb számú közösségi és szakmai programjából, valamint az eseményen levetített csodálatos alkotásokból hitet és erőt merítünk mindannyian. Az alkotás folyamata lélekemelő élmény, benne lenni vagy ezt segíteni hatalmas érték, a szervezők ebben a szellemben végzik munkájukat. Nekik a film nem a hírnevet és a csillogást jelenti, hanem a szolgálatot, a társadalmi szolidaritást és az alázatot.

Fábián Gábor, a szervező egyesület elnöke a célkitűzéseiről elmondta: – A Magyar Speciális Mozgókép Egyesületnek és fesztiválunknak is kiemelt célja, hogy a mozgókép, a film eszközét a társadalom hátrányos helyzetű csoportjai számára is minél könnyebben elérhetővé és akár napi szinten felhasználhatóvá tegye.

A világháló segítségével a rendezvényt a nagyvilág, benne az a 33 ország is figyelemmel kísérhette, amelynek alkotói pályáztak, díjakat nyertek, és akik a rendezők reményeik szerint 2024-ben is eljönnek alkotásaikkal Magyarországra immáron a tizedik, jubileumi nemzetközi Magyar Speciális Filmfesztiválra.

Díjazottak

A filmfesztivál nagydíjai:

– Az erdő védelmezője – Nyíri László, Tóth Mária, Ivánfi Tibor, Rácz József, segítő: Tóthné Nagy Ágnes, Segítő Kézzel a Fogyatékosokért Alapítvány, Bánhalma, Magyarország

– Nem a méret a lényeg, avagy élet 150 centi alatt – Rendezte: Szűcs Gergely, Magyarország

Aranyszárny nagydíjak:

– Ballada a három patkányról – Lengyel Krisztina, Lukács Tamás, segítő: Gaál Balázs, Rábaparti Integrált Szociális Intézmény Vas Vármegye, Szentgotthárd, Magyarország

– 15 Years – Directed by Katie Mayhew, United Kingdom

Arcaink nagydíjak:

– Naplemente! A legértékesebb arany a Földön – Köteles Erzsébet, Budapest, Magyarország

– Water, Wind, Dust and Bread – Directed by Mahdi Zamanpoor Kiasari, Islamic Republic of Iran

Együtt nagydíjak:

– Harmadnap – Gacsal Sándor, Harczi János, Kocsis Sarolta, Kovács István, Somoskövi István, Vincze Tibor, segítő: Bácsalmási Gabriella, Kollarics Anna, Kollarics Attila, Bárka Integrált Szociális Intézmény, Kiskunhalas, Magyarország

– GOSIA@TOMEK – Christine Jezior, Germany

Különdíjak

– Csabi – Koloszár Csaba és az Ágfalvi Filmes Csoport, segítő: Szalay József, Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ Pszichiátriai Betegek Otthona, Ágfalva, Magyarország

– Ásotthalomi filmes csoport részére Segítők: Tóth Fanni, Farkasné Németh Ibolya, Masa-Kiri Anikó, Csongrád-Csanád Vármegye Fenyőerdei Otthon, Ásotthalom, Magyarország

– Szépséges szörnyeteg – Baki Gyula, Burján Melinda, Hajas Gábor, Kacimbarisz Tanaszisz, Záborszky Orsolya, Zsidákovits Ferenc, Életrevalók Filmes Műhely, segítő: Busi Juliánna, Zétényi Sándor Bp. Főváros XV. kerületi Önkormányzat Göncz Árpád Szociális Intézmény Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, Budapest, Magyarország

– Történetek a telómból – Gömbös Olivér, segítő: Gömbösné Hideg Viktória, Budakalász, Magyarország

– Veled-Melletted – Kulcsár Zoltán, Szőllősi Zsolt, segítő: Háklár Szidónia, Őri László, Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ

– Riporter születik – Németh Vince, segítő: Karli Veronika, Budapest, Magyarország

– This World is My Arena – Directed by Tedy Necula, Romania

– Unconquered – Directed by John Parr, United Kingdom

– Cross the Sky – Directed by John Slemensek-Thorne, United Kingdom

– The Singer – Directed by Cora Bissett, United Kingdom

A zsűri elismerő oklevélben részesítette:

– Fügefa Gyümölcsei Alapítvány, Halásztelek, Magyarország

– Kulcsár Bálint, Kikelet Otthon Speciális Filmes Csoport, Zalaszentiván, Magyarország

– Rum-Kastély EGYMI Médiaszakköre, segítők: Győrváry-Góth Szilvia, Ihász-Kozmor Barbara, Rum-Kastély, Magyarország

A SZAKMAI ZSŰRI TAGJAI

– Varsányi Ferenc filmrendező

– Radványi Katalin gyógypedagógus, pszichológus, főiskolai tanár

– Kulcsár Tamás filmrendező

– Lovass Tibor, a Helyi Televíziók Országos Egyesületének elnöke, médiapedagógus

– Szabó Bianka speciális filmes alkotó

– Szaffner Gyula ügyvivő szakértő, ELTE-BGGYK