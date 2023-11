A megnyitón B. Orosz István költő, előadóművész szavalatait, valamint Nádudvari Péter pedagógus, újságíró zongorajátékát hallhatják az érdeklődők.

A Macskávézóban tíz macska biztos ott lesz a kiállítás megnyitóján (Fotó: Macskávézó hivatalos Facebook-oldala)

Útkeresés macskákkal

Aradi Zsuzsa legkedvesebb állatportréi hamarosan a nagyközönség számára is láthatóak lesznek. Először csak a gyerekszobát akarta feldobni két-három színesebb képpel, bútorokat, lépcsőt dekorált, aztán beszerzett néhány vásznat is, és szenvedélyévé vált a festés. Művészi stíluskeresésében a macskák is fontos szerepet kaptak. Aki ezentúl betér egy frissítő feketére, vagy egy ebéd utáni desszertre a Macskávézóba, az most már cicaportrékban is gyönyörködhet kikapcsolódás közben.

Borítókép: Aradi Zsuzsa képei (Forrás: Aradi Zsuzsa hivatalos Facebook-oldala)