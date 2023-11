Az ingyenes filmvetítéseket közönségtalálkozók is kísérik, így érkezik Budapestre a rendezőpáros is, akiknek a nevéhez kapcsolódik az Életrevalók című, közismert alkotás vagy az Eszeveszett esküvő című, 2017-es filmvígjáték. Az Európai moziéjszaka vetítésein a Media alprogram támogatta európai filmeket lehet megtekinteni, az alkalomra regisztrálni kell.

Mit érdemes tudni Éric Toledano és Olivier Nakache eddigi munkáiról?

A két barát egy nyári táborban találkozott össze és kezdte tervezni a közös munkát. Első filmjük a Csajozós páros, melyben Jean-Paul Rouve és Gérard Depardieu játszották a főszerepet. A Volt egyszer egy nyár című, 2006-os mozi után következett a már sokat emlegetett Életrevalók, melyben Omar Sy és Francois Cluzet emlékezetes alakításait láthattuk. Az idehaza is népszerű filmnek színpadi feldolgozásai is születtek. Következő filmjük, a Samba szintén nagy sikert aratott, Omar Sy ebben a történetben egy bevándorlófiút, Charlotte Gainsbourg pedig egy bevándorlási hivatali alkalmazottat játszik, s természetesen egymásba is szeretnek. 2017-ben jött az Eszeveszett esküvő, tele számtalan geggel és helyzetkomikummal, majd 2019-ben a Különleges életek: ebben a drámában a Vincent Cassel és Reda Kateb alakította nevelők, akik autista fiatalokat igyekeznek segíteni.

Az új film, azaz az Ennél csak jobb jöhet főhősei „a mindent megúszni” elv gyakorlói: Albert (Pio Marmai) és Bruno (Jonathan Cohen) két kisstílű szélhámos, akik csakis az ingyen sör kedvéért keverednek el egy klímaaktivista gyűlésre. Bár nem érdekli őket a Föld megmentése, egy fiatal lány annál inkább felkelti az érdeklődésüket… A történet december 28-tól kerül majd a hazai mozikba.

Ami a két alkotót illeti, Éric Toledano és Olivier Nakache munkájuk kezdeteitől arra törekszenek, hogy igényes vígjátékokat készítsenek, amelyek valós társadalmi problémákat állítanak a műveik középpontjába.

