Koltai Lajos moziról, embermesékről, elképesztő hollywoodi színésznőkről nyilatkozott

Koltai Lajos a lapnak nyilatkozva elmondta, hogy a Semmelweis című filmet ugyan csütörtöktől játsszák a mozik, de a bemutatót már kedden megtartják a SOTE-n Merkely Béla professzor jelenlétében. Mivel ott nincs mozi, fel kell építeni egyet.

Koltai Lajos operatőr a Zárójelentés című film sajtótájékoztatóján a budapesti Puskin Kávézóban 2020. február 26-án. Fotó: Knap Zoltán

– A sztori valóságos alapja az, hogy Semmelweis szállásadónője mos az udvaron, és ott van egy fehér por, kalcium-hipoklorit, ő észreveszi, és elkéri. Vízbe rakja, és először érzi azt, hogy ez a szer elveszi a hullaszagot a kezéről. Mostak ők kezet, de az nem volt elég. Mindez azért érdekes, mert Semmelweis is sokat boncolt, a mestere, akitől tanult, harmincezer hullát nyitott föl. Ám szüléseket is levezettek, és amíg nem dolgozták ki az eredményes fertőtlenítés rendjét, nagyon sok nő meghalt a szülés során – fejtette ki az operatőr.

Arra a riporteri kérdésre, hogy több mint hetven filmmel a háta mögött szerinte mennyit változott a mozi az elmúlt fél évszázadban, Koltai Lajos kiemelte, hogy ami soha nem változik semmit, az az, hogy a néző embermesét akar látni. Az Oscar-díjat osztó amerikai filmakadémia és az Amerikai Operatőrök Egyesülete tagjaként is azt látja, hogy nem feltétlenül a nagy horderejű filmek nyernek, hanem az igazán hiteles embermesék. Olyan hőst akarnak látni a nézők, aki példát mutat, akit lehet követni.

A világhírű operatőr elképesztő színészekkel, színésznőkkel dolgozott Hollywoodban, s szerinte ebben az volt az igazán nagy dolog, hogy elfogadták őt. – Jodie Foster például azt mondta, hogy azért kellek neki, mert én nagyon mélyen látom az embert, nagyon izgalmasan, sok melegséggel tudom ábrázolni. Az európai szemlélet az, hogy mi nagyon mélyen belülről építkezünk egy kapcsolatban.

Most a Pető Intézetből jöttem éppen, mert én lettem a jótékonysági kezdeményezésük nagykövete, és azt láttam ott, ahogy a hátránnyal született gyerekeknek azt tanítják, hogyan lehet egy embert megérinteni. Azt tanítják nekik, hogy nemcsak ők vannak a világon. Annyira megrázó volt az élmény, hogy azt hittem, elsírom magam. A legnagyobb pillanat az volt, amikor két gyerek megtalálta, megérintette egymást

– mesélte a legújabb élményét a művész.

Az újságíró kérdésére, hogy Koltai Lajos milyen kisfiú volt, az operatőr azt válaszolta, hogy szerény srác volt, nem nagy vagány, nem tudott az iskola mellé járni, mert közel laktak, így az édesanyja látta, hogy bemegy-e.

– Mindenki tudott mindenkiről mindent. Anyám naponta találkozott a tanáraimmal az utcán. Nekem egyébként mindig nagyon fontos volt a család. A nagyanyám a kezemben halt meg. Ezt belőlem már soha nem lehet kitépni. Éreztem az utolsó leheletét, de ez csak később tudatosult – osztotta meg érzéseit Koltai Lajos.

Hogy melyik filmjét szereti a legjobban a családja, azt válaszolta, hogy az Estét sokan szeretik, amelyben Vanessa Redgrave és Meryl Streep is a saját lányával játszik. De a lányainak A napfény íze is fontos film, az egyik ott ismerkedett meg a partnerével, akitől aztán az operatőr unokái is születtek.

– Szerették a Megáll az időt meg az olasz filmjeimet is, Tornatoréval Az óceánjáró zongorista legendáját és a Malénát, amelyért Oscar-díjra is jelöltek – mondta el a Kultúra.hu riporterének Koltai Lajos, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmoperatőr.