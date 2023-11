Kopaszodó professzort játszik a Fegyencjárat és a Tolvajtempó akcióhőse

A főszereplő esetlen figura, aki kopaszodva, drótkeretes szemüveggel és szakállal úgy néz ki, mint egy professzor kóválygó kliséje. Cage mesterien visszafogott előadása a film valóságába helyezi ezt a hétköznapi férfit, aki a külvárosban él a feleségével és két tizenéves lányával – olvashatjuk a BBC/Culture oldalán megjelent ismertetőben.

Nicolas Cage amerikai színész érkezik Mandy című versenyfilmjének bemutatójára az 51. Sitgesi Nemzetközi Filmfesztiválon 2018. október 6-án. Fotó: MTI/EPA/Quique García

A rendező, Kristoffer Borgli figyelemfelkeltően indítja a filmet a horrorokat idéző hangeffektusokkal, felvillanó képekkel, jelezve, hogy ebben a történetben valami abnormális.

Az Álomforgatókönyv mégis kiegyensúlyozottan lavíroz a valóság és a szürrealitás határán.

Bár a filmet kvázi képregényként is élvezheti a néző, ambíciójának és teljesítményének igazi jele az, hogy számos szinten működik. Nem a hírnév vagy a kultúra megsemmisítésének témáiról szól, inkább megkérdőjelezi, hogy mi is a valóság, és azt kutatja, hogy a tudatalatti hogyan befolyásolja a mindennapi életet, ahogyan a világ rémálmai is Paulról a családjára és a karrierjére hatnak.

Az Álomforgatókönyv megragadja a nézőket, a végére rájövünk, hogy mi benne az álom és a valóság, bár ezt nem fedezzük fel rögtön a jelenetek elején.

A Dream Scenario november 10-én jelenik meg az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban.

