Kőrösi Zoltán a Digitális Halhatatlanok között

A Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) 25 éve indult útjára, a tagjainak száma mára már 170 fő. Az induláskor csak a Kossuth-díjas és a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjas írók, költők kerülhettek be a tagjai közé. Az alapítók a kezdetektől választanak posztumusz alkotókat is a DIA tagjai közé, mivel az eredeti cél a Digitális Halhatatlanok táborának létrehozása volt.

A testület idén két kortárs, Garaczi László író és Kornis Mihály író, drámaíró mellett két posztumusz alkotót is tagjai közé választott Tamás Gáspár Miklós esztéta és Kőrösi Zoltán író, film-forgatókönyvíró, dramaturg személyében.

Kőrösi Zoltán 2016-ban, 54. életévében hunyt el. Gazdag szépirodalmi életművet hagyott maga után. 1990 és 2007 között a Magyar Rádió munkatársa volt, annak irodalmi szerkesztőségét, majd művészeti főszerkesztőségét 1995-től vezette. 2008-tól a Litera kulturális folyóirat főszerkesztője, valamint az egri Gárdonyi Géza Színház dramaturgja volt. Színházzal való kapcsolata még tovább mélyült, amikor a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem oktatójává nevezték ki. 2010 és 2012 között a Magyar Mozgókép Közalapítvány elnökeként tevékenykedett. Életében az írás mellett kiemelt szerepet kapott a labdarúgás iránti szeretet. 2012-ben jelent meg Az utolsó meccs – Történetek a titkos magyar focikönyvből című népszerű kötete. Regényei és elbeszélései mellett négy színművet is alkotott. Halál előtt két nappal két kéziratot is leadott, egy gyermekverseket tartalmazó kötetet és egy kisregényt. Kőrösi Zoltánra ez a sokszínűség egész élete során jellemző volt, ahogy megfogalmazta:

Sok Kőrösi Zoltán van, olykor szembe jönnek velem az utcán, köszönnek is. Ott megy kézen fogva a feleségem és a fiam. Húsz évig legalább annyi időt töltöttem a futballal, mint az irodalommal.

Kőrösi Zoltán felesége, Kőrösi Orsolya megkeresésünkre beszámolt róla, hogy nagy örömmel és megtiszteltetéssel fogadta a hírt, mely szerint a férjét a Digitális Irodalmi Akadémia tagjává választották. Külön hálás azért, hogy a felterjesztésben nemcsak az irodalmi munkásságát tartották elismerendőnek, hanem azt a közel két évtizedes ismeretterjesztő tevékenységet is, amelyet a Magyar Rádió irodalmi osztályának vezetőjeként végzett a kortárs magyar irodalom népszerűsítésében.

A Digitális Irodalmi Akadémiába való bekerülésével férjem a digitális irodalom halhatatlanjai közé lépett. Ez azért is öröm számomra, mert tudom, azok közé került, akikhez irodalmi barátság fűzte, akiknek az írásai hatottak rá

– mondta Kőrösi Orsolya, majd hozzátette, hogy a DIA-tagsággal férje életműve könnyebben elérhetővé válik a digitális terekben, így a fiatalabb generációknak is.

Kiemelte, hogy a hagyaték gondozása nagy felelősség, de szerencsére a digitalizáció korában számos eszközrendszer áll rendelkezésre, amellyel segíthető egy-egy író életművének megőrzése és feldolgozása. Kőrösi Zoltán lezárult életútja arra ösztönzi, hogy a hátrahagyott műveit ismét közreadhassa.

Ugyanakkor nehézséget okoz a hazai szépirodalmi művek szélesebb körben történő népszerűsítése.

Embert próbáló feladat ez Kőrösi Zoltán könyvei estében is.

– Férjem úgy gondolta, hogy a művészet befogadásáért dolgozni kell. Erre sokan ma nem hajlandók, aki viszont veszi ezt a fáradtságot, az egészen egyedi élményben részesülhet. Szép, klasszikus stílusban megírt szerelmes történeteivel sok hölgy szívébe lopta be magát – mondta Kőrösi Orsolya, aki kiemelte, hogy a Digitális Irodalmi Akadémia elismerése egyúttal fontos üzenet is, mellyel talán sikerül egyes falakat lebontani, és Kőrösi Zoltán munkáit szélesebb körben népszerűsíteni.

Az irodalom, a művészet igazán sokat tud adni az embereknek, nem minden csak a bankszámláról szól

– mondja, majd hozzáteszi, hogy férje a műveiben a történeteken keresztül volt képes bemutatni a körülöttünk lévő világot és feltárni annak működését. Ezek a történetek a jövő olvasói számára is értéket képviselhetnek, ezért férje pártfogóival azon dolgozik, hogy Kőrösi Zoltán legsikeresebb regényeit ismét kiadhassák. Továbbá szeretne egy, a munkásságát bemutató, értékelő monográfiát is kiadni. Úgy érzi, hogy a férje fiatalkori halála ellenére is teljes életművet hagyhatott maga mögött. Pályatársai, barátai tisztelik és tovább őrzik munkásságát.

