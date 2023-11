Az 1956-os megemlékezésekhez kapcsolódó amerikai turnét követően Mága Zoltán néhány napra visszatért Magyarországra koncertezni. Ezt követő New York-i útja a Polgári Magyarországért Alapítvány, a Liszt Intézet és a Young Republican Club of New York által szervezett, exkluzív könyvbemutatóval egybekötött magyar estre vezetett. A november 15-i magyar esten mutatták be az Orbán Viktor miniszterelnökről szóló kötetet, Hidvégi Áron Arnold Viktor Orbán Is Winning... – Not Just Every Four Years, But Every Day című angol nyelvű írását.

Mága Zoltán New Yorkban is népszerűsíti a magyar kultúrát (Fotó: Young Republican Club of New York)

– Mindig öröm a számomra, ha távoli országokban élő magyar honfitársaimmal találkozhatok és játszhatok nekik. Különösen felemelő érzés volt, hogy az Orbán Viktorról szóló könyv bemutatóján az amerikai és a magyar közönségnek interpretálhattam a magyar zenei kultúrát. Hála istennek ismét elmondhatom, hogy jó érzés volt New Yorkban magyarnak lenni! – nyilatkozta az esemény kapcsán Mága Zoltán.

Az exkluzív könyvbemutatón felszólalt Gál Kinga, a Fidesz alelnöke, Takács Szabolcs, Magyarország washingtoni nagykövete, Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke, továbbá Nathan Berger, a New York-i Young Republican Club alelnöke, amelyet követően Mága Zoltán kápráztatta el a közönséget fantasztikus hegedűjátékával.

Mága Zoltán az est felszólalói, Kavecsánszki Ádám, Gál Kinga és Takács Szabolcs társaságában (Fotó: Young Republican Club of New York)

Rengeteget utazom a koncertjeim miatt, így néha kimerítő a nagyobb felkészülést, tervezést igénylő fellépésekre készülni. A hét elején még Magyarországon léptem fel, szerdán érkeztem New Yorkba a magyar est és a könyvbemutató miatt, miközben nagy erőkkel szervezzük az immár tizenhatodik alkalommal megrendezésre kerülő Budapesti Újévi Koncertet, ahol nagy meglepetésekkel készülünk. A közönség inspirál: támogatásuk és szeretetük mindig feltölt, úgy gondolom, máshogy ezt nem is lehetne véghezvinni

– árulta el Mága Zoltán.

A világhírű hegedűművész nem csak saját koncertjei miatt jár gyakran az Amerikai Egyesült Államokba, hanem azért is, hogy támogatást nyújthasson fiának, aki a világ egyik legrangosabb művészeti intézményében, a Juilliard Schoolban tanul.

Ebbe a zenészképzőbe minden évben hatalmas a túljelentkezés, ahová a világ minden országából próbálnak bejutni a tehetséges művésznövendékek. Éppen ezért óriási megtiszteltetés és lehetőség, hogy ebben az iskolában tanulhat ifjabb Mága Zoltán. A világhírű oktatóknak köszönhetően a legmagasabb szintű tudást elsajátítva készülhet fel a művészi pályára.

Az elmúlt években azt tapasztalta a Prima Primissima díjas művész, hogy bár nappal nagyon szépek New York felhőkarcolói, továbbá nagyon kedvesek és segítőkészek az amerikai emberek is, este mégsem szívesen javasolná fiának, hogy egyedül vágjon neki az éjszakai utcáknak.

Minél több helyen járok a világban, annál inkább úgy érzem, hogy hálás lehetek azért, hogy Magyarországon élek, mert hazatérve mindig megállapítom, hogy az egyik legszebb, legbiztonságosabb, legélhetőbb ország a miénk

– osztotta meg tapasztalatait Mága Zoltán.

A hegedűművész támogatja fiát a Juilliard School-beli tanulmányaiban (Fotó: magánarchívum)

A hegedűművész két önálló show-műsorát is több alkalommal, főműsoridőben közvetítette az Egyesült Államok egyik legnagyobb közszolgálati televíziótársasága, a PBS.

Az olyan világsztárok, mint a tizenhatszoros Grammy-díjas David Foster közreműködésével készült X. Jubileumi Budapesti Újévi Koncert, illetve a Pesti Vigadóban rögzített From Budapest with Love című gála népszerűsítette mind Magyarországot, mind Budapestet, mind a magyar zenei kultúrát. A sikerre való tekintettel az együttműködés folytatása is szóba került, azonban a nagy bejelentés még várat magára: egyelőre folyamatban vannak az előkészületek. Mága Zoltánnak addig is számtalan koncertfelkérésnek kell eleget tennie a tengerentúlon.