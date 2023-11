Magyar menyasszony: kerítéskiállítás vezeti be a Nemzeti Múzeum nagyszabású tárlatát

A Magyar menyasszony tárlat ötszáz évre visszamenően mutatja be a nők helyzetét, szerepét, életkörülményeit, személyes történeteiket, házasságaikat. Több száz ismert és ismeretlen nő története elevenedik majd meg: féltve őrzött ruháik, kellékeik, szerelmes leveleik, melyek mind a női szerepek és az esküvőhöz, házassághoz fűződő viszony változásáról mesélnek.

Mária királyné 1522-ben viselt esküvői ruhája az egyik legrégibb darab Európában. Forrás: MNM

A múzeum több száz, a párválasztással és az esküvővel kapcsolatos műtárgyat őriz a kora újkortól egészen a jelenkorig.

A textilgyűjtemény legkorábbi, Európa második legrégebbi menyasszonyi öltözete a XVI. század elejéről való, melyet a hagyomány szerint Mária királyné viselt Lajos királlyal való házasságkötésekor 1522-ben.

Ez a nemzetközi viszonylatban is páratlanul értékes darab jelöli ki a kiállítás által felölelt korszak kezdő dátumát. A kerítéskiállításon több érdekesség is olvasható erről a különleges ruháról.

A Magyar menyasszony kiállításhoz kapcsolódóan már több rendkívül sikeres akció zajlott le idén: a meghirdetett közösségi gyűjtésnek köszönhetően több mint ezer felajánlás és ajándékozás történt, az Én, a menyasszony – Én menyasszonyom című gyermekrajzpályázatra rekordszámú, ezerötszáz mű érkezett be, létrejött Magyarország első online esküvői gyűjteménye, a közösségi felületeken több mint tízezer tagot számlál a csoport, és több nyári fesztiválon is nagy érdeklődés mellett mutatkozott be a projekt.

A kerítéskiállítás év végéig látható. A Magyar menyasszony kiállításra már vásárolható kedvezményes áron elővételi jegy a múzeum honlapján.

Borítókép: A Magyar menyasszony tárlatot felvezető kerítéskiállítás év végéig tekinthető meg (Forrás: MNM)