Épül a majmok bolygója-birodalom, kétféle értelemben is. Az 1968-as eredeti, Charlton Hestonnal készült A majmok bolygója című klasszikus több folytatást, remake-et és sorozatot generált, a 2011-es reboot (A majmok bolygója: Lázadás) óta azonban gyorsuló ütemben válik a filmes világ újabb, egyre sikeresebb franchise-ává a disztopikus történet.

A majmok bolygója: A birodalom jövőre kerül a mozikba. Fotó: JLPPA/Bestimage

Most az is kiderült, mikor érkezik a legújabb film, A majmok bolygója: A birodalom (vagy királyság, az eredeti cím ugyanis Kingdom of the Planet of the Apes), amely újabb szintre emeli a történetet: a majmok egy új generációjára összpontosít, amely már csúcsfajként él saját világában, amelyben az ember nem több, mint egy vadállat. A Wes Ball rendezte film premierje 2024. május 24-én lesz, és hasonló sikert várnak tőle, mint trilógia korábbi darabjaitól (a 2014-es A majmok bolygója: Forradalomtól és a 2017-es A majmok bolygója: Háborútól), amelyek közel kétmilliárd dolláros bevételt hoztak világszerte. Az anyagi siker mellett a filmeket a kritikusok is szerették, sőt, Oscar-esélyesnek is tartották, főképp Andy Serkins miatt, aki Caesart, a főszereplő majmot alakította digitális mozgásrögzítéses (motion picture) technikával.

Magyar szempontból kiemelendő, hogy a filmet Pados Gyula fényképezte, a Kontroll és a Sorstalanság operatőre, újabb munkái közé pedig olyan hollywoodi produkciók fűződnek, mint az Az útvesztő és a Jumanji-filmek.

Az új majmok bolygója film egyik főszerepében Owen Teague-et láthatjuk (illetve hallhatjuk) majd. A 24 éves színész a Black Mirror-sorozatból, a Mrs. Fletcherből és a Dr. Csontból is ismerős lehet, de szerepelt az NCIS: Los Angelesben is, és a próbafelvételeken állítólag teljesen lenyűgözte a producereket és Wes Ball rendezőt. Noha sokan azt hitték, Teague Caesar fiát alakítja majd, ez nem így lesz: egy új csimpánzt, Noát formálja majd meg.

A női főszerepet Freya Allan alakítja majd, egy olyan elvadult nőt, aki Noával kerül közelebbi kapcsolatba. A 2011-es születésű Allan legismertebb szerepe Cirilla hercegnő a Vajákból. Az Orville-sorozat Bortus parancsnokaként ismert Peter Macon pedig egy öreg, bölcs orangután, Raka szerepét játssza majd.

A film főgonosza Proximus Caesar lesz, akit a Lost – Eltűntek című sorozatból vagy az X-Menből ismert Kevin Durand jelenít majd meg és feltűnik a filmben William H. Macy is, ám hogy milyen szerepben, az egyelőre nem ismert.

Wes Ball rendező elmondása szerint az új film Caesar örökségére összpontosít majd. Mark Bomback, az előző film társírója pedig kifejtette, hogy olyan jövőbe képzelte el a sorozatot, amelyben Caesarra Mózes-szerű figuraként tekint az utókor. Ebben a korban azonban a majmok civilizációja is több társadalomra bomlott, melyek mind Caesartól erednek, ám tanításait eltérően értelmezik: a zsarnoki uralkodó számára például nem jelent problémát az eredeti elvek elferdítése, ha saját hatalmának bebiztosítása cél.

Borítókép: Jelenetfotó A majmok bolygója: A birodalom című filmből (Forrás: JLPPA/Nortfoto)