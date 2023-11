Megérkezett a The Buccaneers az Apple TV műsorára + videó

A The Buccaneers Az ártatlanság koráról is ismert Edith Wharton azonos című regényéből készült, ám befejezetlen maradt. A kilencvenes években idehaza a Hozományvadászok címmel láthatták a nézők. A könyvből ezúttal egy női kreatív csapat készített adaptációt: a streaming sorozat kreátora Katherine Jakeways, a rendezője pedig a BAFTA-díjas Susanna White. Utóbbi a BAFTA-jelölt Beth Willisszel executive producerként is dolgozott a projekten.

Már látható a The Buccaneers az Apple TV műsorán (Forrás: Apple.com)

A történet az 1870-es években játszódik először New Yorkban, ahol fiatal lányok keresik a szerelmet, miközben próbálják élvezni az életet. A kisasszonyok Londonba utaznak, ahol jelenlétükkel felpezsdítik a szigorú angol arisztokrácia mindennapjait. Tele vannak szenvedéllyel, imádják a fényűző estélyeket, és nem csupán férjet szeretnének maguknak fogni, de ki is akarnak teljesedni. Céljuk, hogy különféle címeket szerezzenek. Mindezt úgy, hogy fittyet hánynak a tradíciókra, az angol arisztokrácia szabályaira.

The Buccaneers első évada már streamelhető az Apple TV-n

A történet középpontjában egy szerelmi háromszög áll, így bonyodalmakból sincs hiány. A nézők november 8-tól láthatják az Apple TV+ újdonságát. Az első három epizód már streamelhető, az újabb részek pedig hetente érkeznek majd.

A The Buccaneers egyik főszereplője Kristine Froseth, aki Nan St. George-ot alakítja, ő áll a szerelmi háromszög középpontjában. De láthatjuk Alisha Boe-t, aki korábban a 13 okom voltban szerepelt. Továbbá feltűnik még mások mellett Christina Hendrick, Imogen Waterhouse és Kate Winslet lánya, Mia Threapleton is.