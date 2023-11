Frances Sternhagen november 27-én, természetes okok következtében halt meg, a hírt fia, John Carlin jelentette be. A színésznőt a legtöbben a hazánkban is népszerű Szex és New York című sorozat Bunny MacDougaljaként ismerhették, de szerepelt a Vészhelyzetben is, és számos filmben játszott, így például a Julie és Juliában Meryl Streep és Amy Adams oldalán. Ezenkívül a színházi világban is otthont volt, korábban számos Broadway-darabban feltűnt.

Fia megható szavakkal búcsúzott tőle Instagram-oldalán:

Frannie. Anya. Frances Sternhagen. November 27-én, hétfőn este békésen elhunyt otthonában, másfél hónappal 94. születésnapja előtt. Hamarosan többet fogok írni róla, de most csak köszönetet szeretnék mondani azért a figyelemre méltó művészért és emberért, aki Frances Sternhagen volt. Sokan szerették őt. Nagyon szerencsés vagyok, hogy édesanyámnak, barátomnak, dal- és táncpartneremnek hívhattam. Múlt héten együtt voltunk, és hétfő délután beszélgettünk, elmondtuk, mennyire szeretjük és hiányoljuk egymást. Éppen Londonba készültem repülőre szállni, amikor megtudtam a hírt, és most ott vagyok. Készen állok, hogy a hétvégén előadjak néhány új dalt (az egyiket ő ihlette). Mindig bátorított, hogy írjak, és élvezte, ahogy énekelek. Másnap nagyon korán repülök vissza. Repülj tovább, Frannie. A függöny leereszkedett egy oly gazdagon, szenvedélyesen, alázatosan és nagylelkűen élt élet végén.

Borítókép: Frances Sternhagen (Fotó: Slaven Vlasic/ABACA/Northfoto)