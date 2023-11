Sting jövőre visszatér Budapestre

Sting legutóbbi fellépéseit a The Times mesterkurzusnak minősítette; „Sting továbbra is vitathatatlanul zseniális előadó, aranyat érő életművel.” A The Telegraph ritka csemegének ítélte, Stinget magát a The Guardian pedig egyedülállónak nevezte „magasztos pop-alkímiájáért”.

Sting 2022-ben a debreceni Főnix Arénába. Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Molnár Péter

A budapesti koncertre jegyeket elsőként a hivatalos Sting rajongói klub tagjai vásárolhatnak a www.sting.com oldalon keresztül. Az elővásárlási lehetőség a regisztrált Live Nation-tagok számára is elérhető lesz november 22., szerda 10 órától november 23., csütörtök este 6 óráig. A teljes körű jegyértékesítés november 24-én 10 órakor indul a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon.

