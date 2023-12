Sztárok, akik bolondot csináltak magukból az ünnepek alatt – Öt borzalmas karácsonyi film

Hull a pelyhes (1996)

Arnold Schwarzenegger és Sylvester Stallone a karrierjük fénykorában folyamatosan rivalizáltak egymással, ha az egyik tizenöt emberrel végzett egy filmben, a másiknak már legalább harminccal kellett, figyelték, kinek van nagyobb kése vagy tekintélyes gépfegyvere a vásznon, a végén már mindketten ágyúval irtották az ellent. Azonban nem csak ebben versenyeztek, mindketten elkövették a legnagyobb hibát, amit egy akcióhős megtehet: megpróbálkoztak a vígjáték műfajával. Be is fürödtek vele, ebből a Stallone jött ki jobban, hiszen az Állj, vagy lő a mamám! után nem égette magát, az osztrák sztár azonban többször is belefutott önként a pofonba: az Ikrek, a Junior és az Ovizsaru mellett ebben a rém rossz karácsonyi filmben is bebizonyította, hogy semmi komikusi vénája nincsen. A sztoriban egyébként a kisfiának szeretne egy divatos játék babát venni, miután ez nem sikerül, úgy dönt, ő maga veszi fel a karakter gúnyáját.

A poénok borzalmasak, Schwarzenegger alakítása pedig olyan rossz, hogy ha manapság készült volna a film, azt gondolnánk, ChatGPT vezérli a mimikáját.





Kelekótya karácsony (2004)

Ha már a bevezetőben szóba került a Reszkessetek, betörők!, meg kell említeni, hogy Chris Columbus nevéhez nem csak kiváló ünnepi filmek kötődnek, igaz, mentségére szóljon, hogy a Kelekótya karácsonyt nem ő rendezte, csak a forgatókönyvét írta, ráadásul a tárgyalótermi krimik mesteréve, John Grishammel karöltve, az eredmény azonban éppolyan borzalmas és irritáló, mint a film magyar címe. A sztoriban egy házaspár, miután a lányuk kirepül a családi fészekből, úgy dönt, kihagyják az ünnepeket és inkább a Karibi-szigeteken sütkéreznek, a kisvárosban a minden lében kanál szomszédok azonban ezt nem veszik jó néven és mindenáron próbálják – mai szemmel nem is igazán passzívan, hanem aktívan agresszív módszerekkel és lelki zsarolással – lebeszélni őket a döntésükről.

A legkisebb baj az, hogy szikrányi humor nincs a filmben, ugyanis Jamie Lee Curtis és Tim Allen szégyentelenül ripacs alakítása teszi igazán elviselhetetlenné az élményt, de Dan Aykroyd is bicskanyitogató az erkölcscsősz szomszéd szerepében.

De mit is várhatnánk Joe Roth rendezőtől, aki mások mellett A suttyók visszavágnak 2.: Gyagyás nyaralás című vígjátékkal kezdte a pályáját.

Kiskarácsony, mindenáron (2006)

És ha igazán kellemetlen és arcpirító élményre vágyunk, akkor John Whitesellre, a Gagyi mami 2 és a Gagyi mami: Mint két tojás rendezőjére is mindig számíthatunk. Ebben a hasonlóképpen kínos művében két szomszéd azon versenyez, melyikük díszíti fel látványosabban, azaz ízléstelenebbül, giccsesebbül a házát, a vetélkedés során pedig igyekeznek minél több borsot törni egymás orra alá.

Az alapsztoriból akár egy szórakoztató feketekomédia is kisülhetett volna, de csak harsány és ócska poénokra telik, no meg végtelen szentimentalizmusra és olcsó, szenteskedő áhítatra

– mondhatni a film épp olyan gejl, mint a szanaszét dekorált házak. Ráadásul Matthew Broderick teljesen sótlan, Danny DeVito pedig kifejezetten ripacs és idegesítő a rivalizáló szomszéd szerepében.

Karácsony veled (2022)

A kétezres években az ünnepi időszakban Hollywood minden évben csapást miért a jó ízlésre egy-egy erre az időszakra szánt produkcióval, aztán talán a fentebb említett példák hatására felhagyott ezzel, a Netflix azonban örömmel vállalta el ezt a feladatot.

És úgy tűnik, a streamingszolgáltató bevált receptje, hogy szebb napokat látott sztárokkal próbálja eladni az említett műveit: Freddie Prinze Jr. az ezredforduló környékén mások mellett olyan tinivígjátékokkal, mint a Rád vagyok kattanva vagy a Pasik és csajok a középiskolás lányok nagy kedvence volt, aztán tehetség híján teljesen kikopott a köztudatból és nem véletlen, hogy ez a szerepe sem hozta vissza a fénykorát. Ebben egy özvegy, gyerekét egyedül nevelő zenetanárt játszik, aki a lánya révén megismerkedik egy aktuális sztárénekesnővel, majd szerelmes lesz belé, a társadalmi különbségek azonban nem segítik a románcot. Azaz a forgatókönyv lényegében a Nothing Hill – Sztárom a párom alapötletét nyúlja le, itt is egy átlagember és egy híresség ismerkedését – és persze civakodását – követhetjük végig, csupán az említett romantikus vígjátékkal szemben ízléstelenül sok giccsel. És bár senkit nem szeretnénk a külseje miatt bírálni, de ha az alkotásnak van némi tanulsága, akkor az az, hogy miért veszélyes a botox: Freddie Prinze Jr. megmerevedett arcizmai egész egyszerűen félelmetesek.

Karácsonyi románc (2022)

Freddie Prinze Jr. mellett az ezredforduló másik tinisztárját, Lindsay Lohant is felkarolta a Netflix, hogy utána szegény bolondot csináljon magából. A színésznő fiatalon olyan vígjátékokkal vált sikeressé, mint az Apád-anyád ide jöjjön! vagy a Nem férek a bőrödbe, idővel azonban már csak a hírnévvel gyakran együtt járó drogproblémái kapcsán hallottunk róla, és sajnos ez a nézhetetlen romantikus filmje sem rehabilitálta a karrierjét. Ebben a produkcióban egy elkényeztetett örökösnőt alakít, aki egy síbaleset következtében elveszti az emlékezetét és a magashegyi kisvárosban egy özvegy férfi gondoskodik a felépüléséről az ünnepek idején.

Egy izgalmas horror is benne lenne az említett alaphelyzetben, de természetesen nem erről van szó,

hanem akárcsak a Karácsony veled esetében, itt is szerelem szövődik kettőjük között, a konfliktus pedig ezúttal is részben a társadalmi különbségek jelentik. A sótlan, unalmas és persze rendkívül giccses film után sem tett le a Netflix arról, hogy belerondítson az év végébe, az idén bemutatott, még lesújtóbb kritikákat kapott Minden idők legjobb karácsonya című vígjátékuknak azonban már esélyt sem adtunk.