A Concerto Budapest karácsonyi ajándéka

Majd felcsendült maga a „nagy mű”, a zeneirodalom egyik legnehezebb hegedűversenye is Baráti Kristóf bravúros és szenvedélyes szólójátékával, amelyre hasonlóképp felelgetett a zenekar. Az orosz népzenét és a nyugati versenyműveket remek harmóniában ötvöző, három tételből álló szerzemény egyik érdekessége, hogy a középső, lassú, vallomásszerű része az első és a harmadik gyors tétel D-dúr hangnemével szemben g-mollban csendül fel az érzelmek széles palettáját közvetítve. Az esti koncerten mindezt megkoronázta egy zenei imádság jellegű ráadás szám, az első rész zárásaként Baráti Kristóf Johann Sebastian Bach C-dúr szonáta No. 3 művével is megajándékozta a közönséget.