Mindenkinek ingyenesen közvetítik ezt a karácsonyi koncertet

Bár az óriási érdeklődés miatt az esti koncert mellé egy délelőtt 11 órakor kezdődő hangversenyt is meghirdettek, a jegyek arra az időpontra is gyorsan elkeltek. A zenekar azonban újabb ünnepi ajándékot nyújt át a komolyzene kedvelőinek: a Concerto Budapest karácsonyi Csajkovszkij-estje által nyújtott élményt az ingyenes, 19:35-kor kezdődő élő online közvetítésnek köszönhetően azok is átélhetik, akik nem jutottak be a zenekar karácsonyi hangversenyeire. Mint mondták, a stream a zenekar online felületein – honlapjukon, Facebook oldalukon és Youtube csatornájukon – lesz elérhető mindazok számára, akik Csajkovszkij gyönyörű zenéje által szeretnének részesülni a karácsonyvárás reményteli hangulatából. A hangversenyt emellett a Bartók Rádió is élőben közvetíti majd.