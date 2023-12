A Nemzeti Táncszínház bemutatókkal zárja az évadot

Az idén december 20-tól több alkalommal is műsorra tűzik az E. T. A. Hoffmann A diótörő és az egérkirály című műve alapján, Csajkovszkij zenéjével készült mese-balettet, Juronics Tamás koreográfiájában, a Szegedi Kortárs Balett előadásában. Szintén az ünnepre hangolódva mutatják be 17-én Paár Julcsi és a Fitos Dezső Társulat legújabb, Karácsonyi álom című, hagyományos és kortárs táncelemeket is magába foglaló előadását – olvasható a színház közleményében.

Az Urban Verbunk táncformációi lepték meg 2022. március 13-án előadásaikkal a szombathelyi közönséget az MMIK-ban. Fotó: Cseh Gábor/Vas Népe

Decemberben több új bemutatót is tartanak a Nemzeti Táncszínházban. A hónap első premierje 5-én az egyedülálló táncstílust megalkotó Urban Verbunk előadása. A formabontó táncshow a jelen égető globális társadalmi kérdéseire hívja fel a figyelmet.

Ezt követően két Shakespeare-adaptációt is műsorra tűznek. A Kulcsár Noémi Tellabor a magyar színpadokon ritkábban játszott tragikomédiát, a Téli regét mutatja be december 6-án, míg a Kecskemét City Balett a szerző fordulatokkal teli komédiájával, a Szentivánéji álommal érkezik a Nemzeti Táncszínházba december 10-én.

December 15-én fellép a Nemzeti Táncszínházban a húszéves fennállását ünneplő PR-Evolution Debrecen Kortárs Táncegyüttes is, amely Weöres Sándor A teljesség felé című filozofikus művét ülteti át a tánc nyelvére.

A Nemzeti Táncszínház kisterme is számos újdonsággal várja az érdeklődőket.

A Duna Táncműhely 15-i bemutatójának, a Hajadonok című új darabnak a középpontjában női táncformák, a női princípium áll, négy művész tolmácsolásában. A Gangaray Dance Company 19-én látható Up című bemutatója a testben rejlő végtelen lehetőségekre, a zene és tér kapcsolatára fókuszál, hangsúlyozva a mozdulat elsöprő kifejezőerejét, amely képes új világokba repíteni a nézőt.

A közleményben kiemelik, hogy az idén a különleges premierek és az ünnepi műsorok mellett a nézőket kétféle karácsonyi bérlettel is várják, amelyek a legnevesebb magyar táncegyüttesek előadásait tartalmazzák, ajándékötletet is kínálva.