Bunyó karácsonyig: tíz dolog, amit nem tudott Bud Spencer és Terence Hill klasszikusáról

1. A film forgatókönyvét Jess Hill, Terence Hill legidősebb fia írta. Jess producerként és rendezőként egyaránt kipróbálta magát, legutóbb a 2018-as Nevem: Thomasban dolgozott együtt apjával. Korábbi filmjeiben néhány kisebb szerepben is feltűnt.

2. Nemcsak Terence Hill, de Bud Spencer fia is közreműködött: Giuseppe Pedersoli volt a producere. A legidősebb fiú ugyancsak a filmiparban találta meg számításait, néhány televíziós sorozaton is közösen dolgoztak színész apjával.

3. Giuseppe egy interjúban kulisszatitkokat is elárult. Bud Spencer és Terence Hill egyedül is sikeresek voltak, ezért egy filmbe csábítani őket nehéz és költséges feladat volt. Az első terv az volt, hogy Don Quijote és Sancho Panza történetét dolgozzák fel egyfajta új köntösben. Az előkészületek már meglehetősen előrehaladott állapotban voltak. Sőt, Dr. Jekyll és Mr. Hyde történetének feldolgozása is felmerült. Végül Terence Hill állt elő a westernkomédia ötletével.

4. Terence Hill főszereplő és rendező is volt egyben. Először a Don Camillo és Lucky Lucke című sorozatok néhány epizódjában kísérletezett. A Bunyó karácsonyig az egyetlen olyan alkotás, ahol Bud Spencert is dirigálhatta. Giuseppe elmondása alapján apja nagy türelemmel és tisztelettel hallgatott barátjára. Később a Doc West című spagettiwesternben, illetve a Nevem: Thomasban is ő ült a rendezői székbe.

Giuseppe Pedersoli, Bud Spencer, Terence Hill és Jess Hill a Bunyó karácsonyig forgatásán. Fotó: Getty Images

5. A legendás színészpáros összesen 18 filmben szerepelt egymás mellett. A Bunyó karácsonyig volt az utolsó.

6. Bujtor István ebben kölcsönözte utoljára a hangját Bud Spencernek. Bár csak 15 évvel később hunyt el, a feladatot többé nem vállalta.

7. Az Ifjabb Mosest alakító Jonathan Tuckernek ez volt a legelső filmje, amely olyan jól sikerült, hogy meg is alapozta vele karrierjét. Azóta olyan hollywoodi produkciókban tűnt fel, mint a Texasi láncfűrészes gyilkos, a Charlie angyalai vagy a Westworld.

8. A film amerikai–olasz–német koprodukció. Angolul a címe Troublemakers, németül Die Troublemaker, azaz Bajkeverők. Olaszul Botte di Natale, vagyis Karácsonyi verekedés.

9. Bemutatása után nem szerepelt túl jól a mozikban, mindössze 742 millió lírát hozott, gyorsan le is vették a vásznakról. A külföldi vetítéseknek hála végül legalább a saját költségeit fedezte.

10. Az IMDb listáján tízből mindössze hat pontot szerzett a film (Magyarországon 6,6-os az átlag). A Rotten Tomatoes oldalon pedig 35 százalékon áll. Ettől függetlenül a rajongók nagy kedvence, a televíziók minden évben többször műsorra tűzik.

Borítókép: Bud Spencer és Terence Hill a Bunyó karácsonyig című filmben (Forrás: Facebook/Terence Hill)