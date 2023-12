Dalba öntötte Wass Albert versét Fábián Zoltán + videó

– Ez a vers egy tükör az embereknek, hogy ne feledkezzenek meg arról, hogy valójában miről is szól a szeretet ünnepe – magyarázta a zenész, Fábián Zoltán.

Fábián Zoltán-koncertek az idén. Forrás: Facebook/Fábián Zoltán

A szívhez szóló karácsonyi dallamokat a gyerekek hangja teszi igazán meghitté.

A dal hamarosan felkerül majd a zenész a 2024 tavaszán megjelenő, Őrzöm a lángot címet viselő első önálló lemezére.

A felvételen közreműködik Fábián Zoltán (gitár, ének, billentyűs hangszerek), Juhász István (dobok), Sáfár József (basszusgitár), Erdős Léla Firtos (ének), Kopecsni Sólyom (ének), hangmérnök: Sáfár József.

Fábián Zoltán 2022-ben több mint ötven koncertet tartott a Kárpát-medencében, sőt még azon is túl. Idén is szép számban gyűlnek előadásainak helyszínei, találkozhatunk vele többek között Pannonhalmán, Szilágycsehen, Sokorópátkán, Monoron, Kosdon, Velencén, Gerjenben, Püspökhatvanban, Gombán és Budakalászon. Nemrég azt is bejelentette, hogy immáron harmadszor rendezik meg az Őrzöm a lángot-tábort, melynek párját a Felvidéken is megszervezik, és idén Erdélyben is tartanak egy hasonló szellemiségű családi napot.

Fábián Zoltán korábban a magyar nyelv tiszteletének is szentelt egy dalt, a videóklip megformálása során pedig az alkotók különösen figyeltek arra, hogy a képi megjelenés is hiteles legyen, ezért hagyományőrzőket kértek fel az együttműködésre.

