Élhetőbb világ a közös ügyük

Hagyományosan az előző év kiemelkedő művészi, kulturális teljesítményét foglalja össze a Kult50 – A kultúra 50 arca elnevezésű kiadvány, amit a Fidelio hozott létre.

A Kultúra 50 arca című kiadvány. Fotó: potszekfoglalo.hu

A kötet azt az ötven kulturális szereplőt mutatja be, akire érdemes odafigyelni. 2018-ban bővültek a kategóriák, ekkor került be az Ügy elnevezésű elismerés is, amellyel azokat díjazták, akik sokat tesznek azért, hogy a kultúra mindenkinek elérhető legyen. Munkájuk részeként tehetségeket kutatnak fel és mentorálnak, művészeti eseményeket hoznak létre.

A kategória védnöke Miklósa Erika Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes volt.

Idén két különlegesen elhivatott alkotóművészre esett a választás ebben a kategóriában.

Élhetőbb világért dolgozik Markó-Valetnyik Anna. Fotó: Molnár Miklós

Markó-Valentyik Anna színész, bábművész, rendező a gyerekek színházi nevelésében végzett kiemelkedő munkája, a bábművészet iránti elhivatottsága,

valamint a környezettudatosság népszerűsítéséért tett törekvéseinek elismeréseként részesült a kitüntetésben. Vörös Anna író, pszichológus, komplex művészeti terapeuta pedig érzékenyítő missziója elismeréseként,

amelyet a menekültek láthatatlan lelki sebeinek gyógyításáért végzett az irodalom eszközeivel, a Vadoma címmel megjelent kötetében.

Vörös Anna író, pszichológus is az „Ügy” kitüntetettje. Fotó: Molnár Miklós

– Továbbra is hiszünk abban, hogy akinek fontos egy élhetőbb, jobb világ létrejötte, annak tennie is kell érte. S mi igyekszünk minden lehetséges eszközzel segíteni a társadalmi problémákra érzékeny alkotókat, előadásokat, ügyeket – fogalmazott Várhegyi András, a Fidelio főszerkesztője a díj átadásán.