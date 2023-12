Ellopták Mága Zoltán egymillió követővel rendelkező Facebook-oldalát

Mága Zoltántól ellopták nagyjából egymillió követővel bíró Facebook-oldalát, valamint céges bankkártyájáról is leemelték az összes pénzt. Mindez még nyáron történt: a világszerte ismert hegedűművész eddig nem akart nyilatkozni a témában, hogy ne akadályozza a nyomozást. Azonban a profilja visszaszerzésére egyre kevesebb a remény. Az újévi koncertjére készülő hegedűművész rajongóit is félti a hackerektől, ezért úgy döntött, most megtöri a csendet az Rtl.hu-nak adott exkluzív nyilatkozatával.

Mága Zoltán nemrég New Yorkban kápráztatta el a közönséget játékával. Forrás: Mága Zoltán

Mélyen elszomorít, hogy a közönségem – ha nem sejti, nem tudja, mi áll az egész mögött – azt láthatja, hogy az »oldalamon« már régen nem olyan tartalmakat osztok meg, mint azelőtt. Pedig az Instagramon a kezdetektől kommunikáltam, mi történt, figyelmeztettem a rajongókat a veszélyre

– idézte fel az esetet Mága Zoltán.

A hegedűművész hiába kérte a közösségi oldalt, hogy oldja meg a helyzetet. – Hiába fordultunk panaszunkkal a Facebookhoz, egyáltalán nem tudtak segíteni. Hiába küldtem el a személyiségemet igazoló okmányaimat, ez sem volt elég. A Facebook csapata azt ígérte, hogy negyvennyolc órán belül reagál a problémára, azonban később válaszra sem méltattak – mondta el a hegedűművész.

Hegedűzene helyett furcsa videók

A profilképen még a zenész látható, a borítókép pedig még mindig az újévi koncertet hirdeti: mégsem Mága Zoltáné Mága Zoltán Facebook-oldala. Ha végiggörgetünk a posztok között, bizarr tartalmakat találunk: az elején még több állatkínzást bemutató tartalom is akadt, amiket a hackerek (vagy az általuk használt botok) raktak ki az oldalra.

Most már nagyrészt kevésbé durva, de ugyanannyira érthetetlen felvételek mennek százával, mint például az alábbi, amely vasrudakkal hadonászó ázsiai munkásokat mutat építkezéseken, azzal az angol nyelvű taggel, hogy „az élet tele van meglepetésekkel”. Már egy magyar nyelvű tartalom sincs itt, csak a nem túl építő jellegű, gyakran bizarr videók.

A furcsa változás feltűnt a követőknek is, akik valószínűleg nem azért lájkolták a művészt, hogy friss híreket kapjanak a „GOCCI BAG” nevű krokodilról.

Nem csoda, hogy gyakoriak az értetlenkedő vagy épp felháborodott kommentek az oldalon: akadnak, akik azt hiszik, hogy valóban a zenész posztolja a zavarba ejtő tartalmakat.

A hegedűművész valójában több mint hat hónapja küzd azért, hogy visszaszerezze egymillió követővel rendelkező oldalát, amely az ismeretlen spammelők kezébe került.

– Június 30-án külföldön tartózkodtam, és azt vettem észre, amikor az oldalam kezelőfelületét szerettem volna megnyitni, hogy elszállt a Facebook. Szóltam a kollégáimnak, hogy nézzék meg, ám ekkor már ők sem tudtak belépni. Ez már önmagában is nagy veszteség, ám

a történet itt nem ért véget. Egy céges bankkártya is a fiókhoz volt rendelve, amiről minden pénzt leemeltek.

– részletezte a művész a történeteket az RTL-nek adott interjúban.

Mi lehet a megoldás?

Mága Zoltán feljelentést tett, a Nemzeti Nyomozó Iroda jelenleg is nyomoz az ügyben. A hackertámadásokat azonban minden erőfeszítés ellenére tipikusan nagyon nehéz felgöngyölíteni.

A Nemzetközi Bírósághoz lehetne még fordulni – és a művész elmondása szerint valószínűleg ez lehet a következő lépés.

Nem csak a Facebookot törték fel

A gondok ráadásul nem is értek véget itt.

Rögtön a Facebookot célzó támadás után jött egy másik is: a YouTube-csatornámat is feltörték, és elkezdték elárasztani reklámokkal. A YouTube munkatársai rugalmasak és segítőkészek voltak, azonnal megpróbálták megoldani a problémát. Rögtön felléptek a hackertámadás ellen, és pár napon belül sikeresen vissza tudták állítani a jogköreimet

– mesélte el a másik, pozitívabb véget ért esetről. Az Instagramon még mindig követhető a Liszt Ferenc-díjas művész.

Mindenki vigyázzon a személyes adataira!

Mága Zoltán arról beszélt, hogy az ügyben mostanra már „megunta a huzavonát”: két új profilt is létrehozott, ám további viszontagságok vártak rá. Az új hivatalos oldalát szinte azonnal letiltotta a rendszer.

Új privát oldalt csináltam a barátok számára, ahol rövid időn belül több ezren követtek be. De ezt a profilt is letiltották, mert állítólag nem felelek meg a szabályzatnak. Pedig itt csak három, huszonnégy óráig elérhető story-videót tettem közzé, amin hegedülök. Igazán nem értem, hogy miért történik mindez

– mesélte Mága Zoltán.

– Többen kérdezték, hogy elvették vagy eladtam-e a felületet. Eddig nem akartam nyilatkozni, hogy ne akadályozzam a nyomozást. Viszont mivel már nagyon sokan kérdezik, hogy mi történt, úgy érzem, muszáj megszólalnom. Természetesen nem adtam el. De az oldal jogos tulajdonosaként nem érvényesíthetem a jogaimat. Szeretném hangsúlyozni, hogy rendkívül sok álprofil van a nevemmel, viszont ezek közül egyik sem én vagyok.

Szeretnék figyelmeztetni mindenkit: semmilyen körülmények között ne adják meg a személyes adataikat, továbbá senki se adjon adományt a nevem alatt futó álprofiloknak, – ez nem én vagyok, hanem adathalászok. Én sosem kérném ilyesmire a közönségemet, a követőket – tette hozzá a hegedűművész.

Nagy érték a Facebook-oldal

A zenészek, a politikusok és az influenszerek számára is óriási érték a közösségi oldal: gyakorlatilag mindenki számára munkaeszköznek számít a hivatalos profil, aki valamilyen formában közönség előtt végzi munkáját: előad, zenél, ír vagy kampányol. A Mága Zoltánéhoz hasonló, milliós követőbázis kiépítése időbe és munkába telik, így az ilyen oldalakhoz komoly pénzbéli értéket is lehet társítani.

Arra nincsnek pontos adatok, hogy konkrétan hány dollárt vagy forintot ér az egymillió követő, hiszen az egyes oldalak értéke a követők demográfiájától, a tartalom fajtájától és a követők aktivitásától is függ.

Egy óvatos becslést viszont elvégzett az RTL csapata: ekkora követőszámnál 5-25 ezer dollárt, azaz 1,7-8,8 millió forintot is kifizetnek egyes vállalatok szponzorált posztokért, egy másik becslés szerint pedig egy ekkora oldallal nagyjából havi 5,4 millió forintot lehet potenciálisan keresni.

Éppen ezért egy Facebook-oldal meghackelése több egyszerű csínytevésnél: óriási, milliós értékű lopásnak is megfelelhet.

Az Rtl.hu Mága Zoltán Facebook-oldalának ügyében megkereste a hatóságokat is. Az Országos Rendőr-Főkapitányságtól az alábbi választ kapták:

Tájékoztatjuk, hogy a kérdezett üggyel összefüggésben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztálya eljárást folytat információs rendszer vagy adat megsértésének bűntette miatt. A folyamatban lévő nyomozás részleteiről az eljárás érdekeire tekintettel nem kívánunk bővebb tájékoztatást adni

– adták az Rtl.hu tudtára a hatóságok.

Mága Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy Instagram-profilja továbbra is zavartalanul működik, amíg nincs előrelépés az ügyben, itt kommunikál követőivel. Szokásos újévi koncertje előtt a művész az USA-ba látogatott, ahol többek között Donald Trump volt amerikai elnökkel is találkozott, aki állva tapsolta meg hegedűjátékát a Republikánus Klub hagyományos évzáró gáláján.

Borítókép: Mága Zoltán a 2023-as újévi koncerten (Forrás: Mágazoltán.com)