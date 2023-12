Faragó András színművészt mutatja be az Életjáték című kötet

A népszerű színész nemcsak a Budapesti Operettszínház közönségének szívébe lopta be magát a belőle áradó derűvel és kedvességgel. A világot jelentő deszkák mellett Faragó András egyebek közt az Angyalbőrben című tévésorozatban, a Gálvölgyi Show-ban és a Valami Amerika című film Mónikájának szerepében a tévéképernyőkön és filmvásznon is feltűnt.

Az Életjáték című portrékötet főszereplője Faragó András (Fotó: Tukács Orsolya)

A Fodor János újságíró által moderált rendezvényen jelen voltak az alkotók, a családtagok, a barátok és a színművészt kedvelő közönség tagjai, illetve sokan megjelentek azon pályatársak közül is, akik a könyvben megosztották a sokak által „Topyként” becézett művésszel kapcsolatos érzéseiket, gondolataikat. A beszélgetés során fény derült egyebek mellett arra, hogy a HEFA Invest Kft. gondozásában megjelent Életjáték szerzői régi, közeli barátai Topynak, így hitelesen tudják közvetíteni az általa képviselt értékeket és bemutatni a valódi személyiségét.

A kiadvány azonban az ő visszaemlékezéseik, illetve Faragó András vallomásos hangvételű, őszinte és kitárulkozó – egyebek között az életmódváltásával és fogyásával kapcsolatos – gondolatai mellett a pályatársak, kollégák által felidézett közös kalandokban és élményekben is dúskál. Mindezen túl számos színházi kulisszatitokra is fény derül a könyvből, amelynek olvasója így nemcsak egy életvidám, az élet kihívásaival és a szembejövő akadályokkal is törhetetlen optimizmussal szembenéző embert ismerhet meg, de a színházi alkotófolyamatokba és a színfalak mögé is bepillanthat egy kicsit.

Az Életjáték szerzői: Lakatos András és Illés György, illetve a rendezvény házigazdája, Fodor János újságíró (Fotó: Tukács Orsolya)

Az ezer szónál beszédesebb fotókkal gazdagon tarkított könyv bemutatóján számos, a könyvben is megszólaló pályatárs személyesen is megosztotta Topyval kapcsolatos élményeit. Oszvald Marika, Kalocsai Zsuzsa, R. Kárpáti Péter, Halasi Imre, Teremi Trixi, Tóth János, Vadász Zsolt mellett a színművész családtagjai is. Felszólalt felesége, Györgyi, valamint lánya, Faragó Fanny hadnagy, a Magyar Honvédség toborzókampányának egyik ismert arca is, aki nemcsak a könyvben, de a Kálmán Imre Teátrumban is őszintén mesélt arról, mennyire szoros kapcsolat fűzi édesapjához. A kötetben az említett családtagok és pályatársak mellett többek között Szinetár Miklós, Kállay Bori és Gálvölgyi János is kifejti a művésszel kapcsolatos gondolatait, érzéseit, megosztva néhány emléküket az olvasókkal.

A felolvasással fűszerezett esemény felszólalói az általuk részletesen kifejtett gondolatok mellett egy-egy szóval, tömören is megfogalmazták, mi jut eszükbe Topyról: mosoly, vigyor, támasz, tenger, derű, példakép, optimizmus, szerelem és energia. Ezek a szavak – különösen így egymást erősítve – önmagukért beszélnek, és híven tükrözik mindazt, ami által a színpadon és a filmvásznon keresztül Faragó András a közönségét is magával ragadja.

Borítókép: Faragó András a rendezvényen személyesen olvasott fel néhány részletet a nemrég megjelent kötetből (Fotó: Tukács Orsolya)