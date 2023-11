Vannak élményteli pillanatok, amelyeket az ember hosszú ideig kedves emlékként őriz a szívében. A Nine című musicalhez kötődő közönségtalálkozó és sajtótájékoztató is sok ilyen pillanatot tartogatott a résztvevők számára. A Kálmán Imre Teátrum bisztrójába érkezve a kiállító cégeknek köszönhetően – akik a szervezők tájékoztatása szerint minden Nine-előadás alkalmával várják majd a Nagymező utcai színházba érkező nézőket – egyebek közt olasz édességek, kávé- és ékszerkülönlegességek, illetve egy Vespa idézték meg a Fellini-filmekből is ismerős olasz életérzést. A rendezvény ezután bent, a Kálmán Imre Teátrum ékszerdoboz szépségű kis színháztermében folytatódott, ahol a darabban sikeres producert alakító Siménfalvy Ágota moderálásával egy dalokkal fűszerezett beszélgetést tekinthettek és hallgathattak meg.

A főszereplőt alakító három színész: Szomot György, Homonnay Zsolt, Dolhai Attila ( Fotó: Janus Erika/Budapesti Operettszínház)

A zenés beszélgetés során a történet főszereplőjét, Guidót alakító három művész, Dolhai Attila, Homonnay Zsolt és Szomor György, valamint a hozzájuk vendégként érkező, a darabban feleséget, szeretőt, múzsát és újságírót alakító Nádasi Veronika, Dancs Annamari, Füredi Nikolett és Auksz Éva az általuk előadott hol vérpezsdítő, hol pedig szívhez szóló dalokkal – amelyek Tassonyi Zsolt karmester közreműködésével csendültek fel – ízelítőt kaphattak az előadásból. Néhány kulisszatitkáról is fellebbent a fátyol tegnap este.

A művészek elárulták, hogy már decemberben elkezdődnek a felújító és emlékező próbák, hiszen nagyon régen játszották már az előadást. Ráadásul nemcsak a párbeszédek és a dalok kapcsán kell felfrissíteniük az emlékeiket, hanem a Szendrényi Éva tervezte, számtalan lépcsőből álló, különleges díszlet, az azon való mozgás, a lépésről lépésre megtervezett koreográfia is komoly kihívást jelent mind a koncertráció, mind a fizikai erőnlét szempontjából.

Felidézték azt is, milyen volt együtt dolgozni a rendezővel. Amint arra Dolhai Attila visszaemlékezett, Balázs Zoltán az a típusú direktor volt, aki már az olvasópróbán pontosan tudta, mit szeretne látni a színpadon. A próbaidőszakban aztán minden színésszel megkereste a személyre szabott módját annak, hogy mindezt közvetítsék a nézők felé is. Szomor György – aki nemcsak főszereplőként, de a dalszövegek magyar fordítójaként is közreműködött az előadás létrejöttekor – felidézte azt, hogy az alkotás folyamata sokszor éjszakába nyúlt.

Fanatikus volt. Emlékszem, amikor éjjel egy-két óra magasságában halál fáradtan ültünk a lakásomban, ahová az este tízkor végződő próbája után érkezett, hogy együtt írjuk a szöveget, és egyszer csak elment az áram. Végre pihenhetünk, gondoltam magamban, mire Zoli megszólalt: Van itthon gyertyád? És gyertyafénynél folytattuk hajnalig

– idézte fel az emlékezetes éjszakát Szomor György.

Homonnay Zsolt a történet főszereplőjének, Guidónak a történetben megjelenő nőkhöz fűződő kapcsolatáról beszélt, hiszen ez egyben a cselekmény központi mozgatórugója.

Mint mondta, Guidó egy alkotó típusú ember, aki inspirációra vágyik, és ezek a nők – az anya, a feleség, a szerető, a múzsa, a producer, az újságíró – mind másképp inspirálják őt, de mind az alkotásban vannak segítségére.

Nádasi Veronika, aki a darabban a feleséget alakítja, arról beszélt, hogy az általa életre keltett szereplő már a legvégsőkig kitartott férje mellett, egészen a falig elment, hogy megmentse ezt a kapcsolatot, amelynek – bármilyen szívbe markoló is a darab végén Guidóval közösen előadott duett – már nincs jövője. Homonnay Zsolt hozzátette, hogy ő ezt másképp látja, és ha lenne folytatása a történetnek, a pár kapcsolata kaphatna még esélyt, mert Guidó képes változni.

Egy rövid divatbemutatón az előadás káprázatos jelmezeit is láthatta a közönség (Fotó: Janus Erika/Budapesti Operettszínház)

A program megkoronázásaként egy hangulatos, röpke divatbemutatót láthattak a jelenlévők, amelyen a színészek bemutatták azokat a káprázatos jelmezeket, amelyeket Németh Anikó kifejezetten számukra, egyénre szabva tervezett, és amelyek akár a Vogue magazin címlapján is megállnák a helyüket.

A zenés beszélgetés után a rajongóknak személyesen is alkalmuk nyílt feltenni kérdéseiket kedvenc színészeiknek, akikkel a találkozás emlékeként akár közös fényképet is készíthettek.

Nádasi Veronika és Siménfalvy Ágota is autogrammal és közös fotóval várta a rajongókat (Fotó: Janus Erika/Budapesti Operettszínház)

Az előadással kapcsolatos további információk a színház honlapján érhetők el.

Borítókép: A színészekkel az est során személyesen is találkozhatott a közönség (Fotó: Janus Erika/Budapesti Operettszínház)