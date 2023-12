Januárban ismét egy helyen lesznek hazánk legmenőbb tribute zenekarai

Ezúttal a Turbinában kap helyet az ország legnagyobb tribute-fesztiválja január 4. és 6. között. Két színpadon, három napon keresztül 18 zenekar lép fel, köztük a Metallica, a Linkin Park, a Green Day, a Rammstein, a Red Hot Chili Peppers és a Limp Bizkit tribute is.

A 90-es évek rock-, punk- és metálkedvelőinek mindenképp érdemes ellátogatniuk, hiszen a zenekarok mind hangzásukban, mind megjelenésükben maximálisan az eredeti együttes élményét törekednek visszaadni.

Jegyekért kattintson IDE.

2023. január 4., csütörtök

Nagyterem:

Linkin Park by Habitbreakers

Limp Bizkit by Chocolate Starfish

Bring Me The Horizon by Kingslayers

Klubszoba:

Nine Inch Nails by Nailhead

Paradise Lost by Lost Paradise

Within Temptation by Silent Temptation

2024. január 5., péntek

Nagyterem:

Rammstein by Feuer Frei

Metallica by Scary Guyz

*Hamarosan*

Klubszoba:

Offspring by Pretty Flies

Body Count by Nobody Counts

Rancid by Timebomb

2024. január 6., szombat

Nagyterem:

Green Day by Basket Case

Red Hot Chili Peppers by Blue Cold Jalapenos

The Pretty Reckless by Late Night Sex

