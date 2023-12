Johnny Depp kísérte utolsó útjára a legendás ír zenészt

A Hiradó.hu beszámolója szerint Nick Cave az A Rainy Night in Soho című dalt adta elő a szertartáson, Glen Hansard és Lisa O’Neill ír zenészek pedig a Fairytale of New Yorkot, aminek hallatán többen felálltak a gyászoló tömegből és táncolni kezdtek az elhunyt tiszteletére.



A nem mindennapi szertartáson számos híresség jelent meg, eljött Bono, Bob Geldof, valamint Johnny Depp, aki elhunyt barátja koporsóját a vállára vette a gyászmenet alatt.

A The Pogues punkbandát 1982-ben szervezte meg MacGowan. A Hiradó.hu arról is beszámol azonban, hogy kiszámíthatatlan életmódja, mértéktelen alkoholfogyasztása és megbízhatatlan viselkedése miatt 1991-ben ki kellett tenni MacGowant az együttesből. Később azt állította, hogy 14 éves kora óta egyetlen napot sem volt józan. A 65 éves zenésznél nyolc évvel ezelőtt diagnosztizálták az agyvelőgyulladást, ami miatt folyamatosan kórházi kezelésekre járt.

